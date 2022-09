A Citroen Ami termékcsalád a My Ami Tonic változattal gazdagodott. Az új felszereltség a stílusra és a még átfogóbb felszereltségre helyezi a hangsúlyt a 14 éves kortól vezethető elektromos négykerekűnél. Már megrendelhető, induló ára 8 990 euró, azaz kb. 3,5 millió forint.

A My Ami Tonic felismerhető az eredeti testreszabásról és a khaki és sárga betétekről. A khaki színű részletek különösen a külső díszléceken, az ajtókon, valamint belül az ajtókba integrált tárolórekeszeken és hálókon találhatók.

5 Fotó

A sárga szín viszont megtalálható az első hűtőrácson, az utastérben az ajtók zárására használt pántokon, valamint az utasoldali táskahorgon.

Ezenkívül a karosszérián különböző nyilakat festettek. Például a hátsó ablakokon az ablakok nyitás irányába mutató nyilak, az ajtók alatt pedig a nyitás irányát jelző nyilak találhatók. Végül egy matrica jelez egy hosszúsági fokot, amely megfelel a Stellantis csoport vélizy-i műszaki központjának GPS-koordinátáinak.

Az új díszítés megerősíti a Citroen Ami felszereltségének nagy részét, mint például a keréktárcsák, az első szélvédő alatti fekete hűtőrács, a védő lökhárítók és a tetőlécek. Belül viszont okostelefon-tartó, három tárolórekesz, padlószőnyegek és a Dat@ami connect-box található.

Emlékeztetőül, a Citroen egy 5,5 kWh-s akkumulátorral számol, amely 70 km-es hatótávolságot és 45 km/h-ra korlátozott maximális sebességet tesz lehetővé.

A My Ami Tonic változat megjelenésével a My Ami Khaki és a My Ami Vibe felszereltségek kikerültek a listáról.

