Az alábbi galériában egy szebb napokat is látott Mercedes SLR-t mutat be, amely évek óta van kitéve az elemek ostromának, és ez sajnos meg is látszik rajta.

4 Fotó

A cseh ProDriver magazin számolt be a modell történetéről, amit hat éve foglaltak le a rendőrök és nem részesítették különleges eljárásban, már ami a tárolást illeti, ugyanúgy egy szabadtéri telephelyen tárolják, ahogy egy Trabanttal tennék.

Az autót a magazin beszámolója szerint még évekkel megtalálása előtt lopták el, és bár biztosan sok tehetős autórajongó és/vagy szerelő szeretné újra helyre pofozni, mivel az ügy, amivel kapcsolatban lefoglalták, még mindig él, ezért nem tehetnek mást, csak türelmesen várnak.

Mindenesetre mi a magunk részéről azért több törődést várnánk egy olyan autó iránt, ami általában több százmillió forintért kel el, főleg, ha az lesz a vége, hogy a rendőrségnek el kell árvereznie a szövevényes jogi kavarás végén, aminek remélhetőleg hamar vége szakad.

