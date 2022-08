Az Arkansas állambeli Little Rocktól 40 kilométerre északra egy Menifee nevű kisvárosba érkezik. És itt tényleg kis városról van szó, vagyis inkább faluról, hiszen a lakossága a legutóbbi, 2020-as amerikai népszámlálási adatok szerint mindössze 274 fő volt. A város a 64-es autópálya egy szakaszát foglalja magába, a 40-es autópálya pedig északra található. De az útvonaltól függetlenül a helyi rendőrség egy teljes évig nem tud gyorshajtásért bírságot írni. Úgy tűnik, már így is túl sokat írtak.

Hány bírságról van szó? A Little Rock-i THV11 csatorna híradójának beszámolója nem erősíti meg a konkrét végösszeget, de a híradó megkapta a Menifee-i rendőrkapitányság rendőrségi bírságolási tevékenységének listáját 2018-ig visszamenőleg. A listát a cikk alján található videóban mutatják be, amelyből kiderül, hogy az egyes rendőrök hány büntetőcédulát írtak ki ebben a 4,5 éves időszakban - köztük van valaki, akit összesen 771-szer büntettek meg. Nem tudjuk, hogy vannak-e további adatok ezen túl, de ha csak összeadjuk a videóban szereplő számokat, akkor 2318 bírságot kapunk 2018. január 1. és 2022. augusztus 24. között.

Ennek eredményeképpen Menifee elég sok bevételt húzott be. A THV11 beszámolója szerint a város 2020-as ellenőrzése során több mint 120 000 dollárt, azaz több mint 47 millió forintot mutatott ki a közlekedési bírságokból, ami Menifee bevételeinek közel 50 százalékát tette ki. Eközben Arkansasban a jelek szerint van egy törvény, amely elrettent a gyorshajtási bírságoktól, és kimondja, hogy a közlekedési bírságok csak egy község teljes bevételének 30 százalékát tehetik ki. Ezért van a bírságolási tilalom, és hanyagság lenne, ha nem mutatnánk rá legalább arra az iróniára, hogy a tudósítás szerint a helyi rendőröket is rajtakapták, amint a sebességkorlát kétszeresével száguldanak.

A THV11 szerint Menifee polgármestere azt állítja, hogy azt mondta a rendőrfőnöknek, 10 mérföld/óránál (16 km/h) kisebb sebességtúllépésért ne írjanak bírságot, de ők mégis megtették. Eközben a rendőrfőnök szerint a 2020-as ellenőrzés során a korábbi évek régebbi illetékeiből és díjaiból beszedett pénzt is figyelembe vették, emiatt tűnt úgy, hogy 2020-ban több bevétel keletkezett.

Akárhogy is van, az apró helység rendőrsége már nem írhat gyorshajtási bírságokat. Ne gondolja azonban senki, hogy csak úgy át lehet robogni a városon. Míg a helyi rendőröknek tilos a gyorshajtókat idézni, addig a megyei és állami rendőrök továbbra is nagyon is dolgoznak.

