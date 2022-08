Tavaly a MINI bemutatta a különleges Multitone tetőt, amely három színárnyalatot kombinált. Most a brit gyártó úgy döntött, hogy újraindítja a MINI 3- és 5 ajtós, valamint a Clubman különleges kiadásainak elkészítésével és Multitone Edition névre keresztelésével.

Ez a változat az exkluzív tetősötétítésen kívül számos, a márka teljes kínálatában egyedülálló testreszabást is tartalmaz.

26 Fotó

A tetővel kezdve a Multitone Edition az elől fehér, középen ezüst, hátul pedig fekete színt kínál. A MINI szerint a különleges színt egy innovatív eljárással érték el, amely során a Spray Tech festéket rétegenként alkalmazzák.

A Multitone Editiont a 17 vagy 18 colos felnik keréktárcsáin (modelltől függően) és a középső oszlopon található szivárvány szimbólumról is fel lehet ismerni.

Maga a díszítés neve megtalálható a fém küszöbökön, míg a fedélzeten a személyre szabás az egész műszerfalon átívelő "szivárvánnyal" és a kormánykerék alján elhelyezett különleges jelvénnyel folytatódik. Ezenkívül még a kulcsot is a tetővonalakra emlékeztető 3D motívum díszíti.

A Multitone Edition kizárólag Sage Green színben kapható a 3- és 5 ajtós MINI-ben, míg a Clubman kizárólag Indian Summer Red színben.

Ami a motorokat illeti, a háromajtós kínálat a 75 és 102 lóerős One benzines változatokból, a 136 lóerős Cooper és 178 lóerős Cooper S-ből, valamint a 184 lóerős elektromos Cooper SE-ből áll.

Az ötajtós kizárólag benzines One változatban 75 és 102 lóerővel, Cooperként 136 lóerővel és Cooper S-ként vásárolható meg 178 lóerővel. Végül a Clubman választék a 102 lóerős benzines One, a 136 lóerős Cooper és a 178 lóerős Cooper S változatokból, valamint a 116 lóerős One D, a 150 lóerős Cooper D és a 190 lóerős Cooper SD dízelekből áll (ez utóbbiak összkerékhajtással is kaphatók).

