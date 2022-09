Az átformált Porsche Cayenne lesz 2023 egyik legfontosabb újdonsága a németek számára és azon túl is, így a debütálást megelőző tesztelés töretlenül folytatódik, a prototípusok szorgalmasan darálják a kilométereket, időnként némi álcázást ledobva. Így ma a német SUV legjobb fotói előtt találjuk magunkat, immár teljesen megszabadulva a legfőbb jellemzőit takaró szalagoktól.

Már csak néhány apró cafat maradt, amely az első lámpák körvonalát és a hátsó lámpák egy részét takarja, így teljes mértékben megismerhetjük, hogy milyen lesz a következő Cayenne fényjelzése.

20 Fotó

Éppen az első lámpák lesznek azok az elemek, amelyek a leginkább megváltoznak, elhagyva, úgy tűnik, a kör alakú elemeket, és teljes egészében átvéve a Taycanból kölcsönzött négy vízszintes vonalat. A teljesen új megjelenést a szintén frissített hátsó lámpák kísérik, amelyek azonban megtartják a széltől-szélig húzódó megjelenést a teljes hátsó részt átölelő vékony csíkkal.

A kémfotók korábbi körének köszönhetően azt is tudjuk, hogy a megújult Porsche Cayenne belseje is megváltozik - és nem is kicsit -, a jelenlegi 911-es generációból merítve inspirációt: új infotainment-monitor, újratervezett digitális műszerek és a nagy váltókar eltűnik, hogy helyet adjon az új "by wire" automata váltó sokkal kisebb fokozatválasztójának.

Ami a motorokat illeti, nincsenek biztos információk, de több helyről készek fogadni a négyliteres V8-as motor maradására, alatta a 2,9 literes V6-os motorral. Mindkét egység esetében teljesítménynövekedés várható, akárcsak a plug-in hibrid változatok esetében, amelyeknél az elektromos üzemmódban a hatótáv is növekedhet.

Lengyelországban egy sofőr a lehető legrosszabb célpontot választotta büntetőfékezésre: egy kamiont. A történet végét itt lehet megnézni.