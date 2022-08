Forradalom a Skodánál. Új dizájn, új logó, 2022. augusztus 30-án, kedden a cseh cég egy, a világ minden tájáról 250 újságírót tömörítő prágai rendezvényen használta ki az alkalmat, hogy leleplezze a jövő elektromos járművét.

Ez a Vision 7S koncepció, a hétüléses elektromos SUV prototípusa, amely 2026-ban debütál majd két másik modellel, egy középkategóriás SUV-val és egy kompakt szedánnal, szintén elektromos hajtással.

34 Fotó

Emellett a bejelentett beruházások hatalmasak: 5,6 milliárd euró az elektromos mobilitásra és 700 millió euró a digitalizációra a következő öt évben. Az új, minimalistább és digitálisabb logó és a Vision 7S bemutatása tehát megerősíti a Skoda következő évekre vonatkozó törekvését: erősíteni kívánja identitását, és még jobban ki akar tűnni a Volkswagen-csoport márkái közül.

A bemutatott koncepcióautó egy jövőbeli szériamodellt vetít előre, amely a Skoda kínálatának csúcsán helyezkedik majd el. Az Enyaqéval megegyező MEB platformon alapul, de 5,02-es méretével 30 cm-rel hosszabb, mint a Kodiaq, és 35 cm-rel hosszabb, mint a jelenlegi elektromos SUV.

Ezenkívül 89 kWh-s akkumulátorának köszönhetően akár 600 km-es hatótávolságot ígér, míg a csúcstöltési kapacitás 200 kW.

A Vision 7S koncepció ráadásul egy teljesen új dizájnnyelvet vezet be a cseh gyártó számára, amely csak részben származik a jelenlegi formanyelvből. Az egyik fő jellemzője minden bizonnyal az új, Tech-Deck Face névre keresztelt frontrész, amely a klasszikus Skoda hűtőrács újraértelmezésével készült, és amely most egy vízszintes zöld vonal mögött rejti el a különböző elülső érzékelőket.

A lámpák kialakítása is teljesen új, egy függőleges és egy vízszintes elemet kombinálva T betűt alkot elöl és hátul egyaránt. Az elülső logót eltávolították, és a márkanév most már teljes egészében ki van írva.

A hét függőleges légbeömlő nyílás elöl valódi, az akkumulátorok hűtésére, és hátul is megtalálhatóak. Mindkét esetben a középső narancssárga elem eltávolítható, hogy vonóhorogként szolgáljon.

A profilt hangsúlyozzák a karcsú felületek, a ferde tető és a 22 colos, zárt aerodinamikus kialakítású kerekek, de az érzékelővel vezérelt kilincsek és a tükörként működő oldalsó kamerák is. Érdekesség, hogy a lökhárítók és a kerékjárati ívek profiljai régi gumiabroncsokból készültek.

A kerékjárati ívek között és a küszöbök felett további kivezetések találhatók, amelyek az akkumulátor hűtése során keletkező forró levegő elszívására szolgálnak. És ez még nem minden: lábtartóként is szolgálnak az ajtókhoz.

Ami a Vision 7S-ben a legmeglepőbb az a beltér, amelyet a megszokottól teljesen átterveztek, úgy, hogy kényelmes és sokoldalú legyen. Mindezt úgy, hogy nagy figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra: nincsenek állati eredetű bőrök, és a kárpitok nagy része hulladék újrahasznosításával készül. Például az autó padlója is újrahasznosított gumiabroncsok feldolgozásából készül, akárcsak a padlószőnyegek. A szövetek eközben teljes egészében újrahasznosított poliészterből készülnek.

A Skoda a belső tér kialakításában a szokásos térkínálat és a sokoldalúság mellett eredeti konfigurációt választott: három sorban hat szimmetrikus ülés, a gyerekülés pedig az utastér közepén helyezkedik el. Ez a legbiztonságosabb, ütközés ellen védett ülés, amelyet a második sorban ülők könnyen állíthatnak, valamint a központi képernyőn képeket megjelenítő kamera segítségével.

A Vision 7S pilótafülkéje így a két konfigurációs módnak megfelelően változik: Vezetés és Nyugalom. Az első esetben minden a vezetésre összpontosít, a 14,6 hüvelykes központi képernyő függőlegesen helyezkedik el.

Töltés vagy parkolás közben azonban lehetőség van a Relax üzemmód kiválasztására, amelyben a kormánykerék és a 8,8 hüvelykes műszerfal hátracsúszik, hogy helyet szabadítson fel, míg az első sor ülései befelé fordulnak és hátradőlnek, így a hátsó utasok jobban rálátnak a központi képernyőre, amely ugyanakkor vízszintesen helyezkedik el, hogy jobban láthassák a szórakoztató tartalmakat.

Még a második sor ülései is dönthetők. És mivel az ott ülő távolabb van az érintőképernyőtől, az infotainment rendszer okostelefonnal távolról is vezérelhető. Ha már a telefonoknál tartunk, azokat a középkonzolon vagy az ülések mögött mágnesek segítségével lehet elhelyezni. Végül az ajtópanelekbe interaktív felületeket építettek be, amelyeken színes fények világítanak át a szöveten.

