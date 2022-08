Elon Musk nemrég jelentette be, hogy a SpaceX a T-Mobile-lal kötött új partnerség keretében Starlink műholdas mobilszolgáltatást tervez nyújtani az Egyesült Államokban. Többeket érdekelt, hogy a Tesla járművei is megkaphatják-e a műholdas kapcsolatot - és Musk szerint igen.

Musk az elmúlt hetekben két olyan tweetre is válaszolt, amely a Tesla-autók Starlink mobilszolgáltatásra való jogosultságát firtatta, ahogyan arról részletesen beszámolt a The Verge. Nemcsak, hogy a Tesla járművei megkapják a műholdas szolgáltatást, ahogy Musk megerősítette, de azt is mondta, hogy a szolgáltatás az autógyártó Premium Connectivity csomagjának tartozéka lesz, amikor megkérdezték.

Bár Musk nem adott további részleteket arról, hogy a Starlink-kapcsolat mikor és hogyan fog megvalósulni, a lépés a Starlink következő generációs műholdjainak pályára állításától is függ. Mégis, a SpaceX műholdak indításának ütemét tekintve nem túlzás azt gondolni, hogy a szolgáltatás a következő években elérhetővé válhat a Tesla autóiban.

Musk azt mondta, hogy a Starlink cellás lefedettsége 2-4 Mbps-t tud majd nyújtani, ami elegendő lesz bizonyos tevékenységekhez egy Teslában. Azonban még mindig nem lesz képes kezelni bizonyos Prémium Connectivity funkciókat, például a Tesla kameráinak élő közvetítését. A Starlink csatlakoztathatóság legfőbb előnyét azonban a hatalmas kapcsolati hálózatban élvezhetik majd a felhasználók, amely lehetővé teszi, hogy "bárhol, ahonnan az égre látnak" internet-hozzáférést kapjanak.

A Tesla az elmúlt sok évben visszafogta a hálózati terveit. A Tesla 2018 júniusa óta nem kínálja a Premium Connectivityt autóihoz. A 2022. július 20-a előtt vásárolt autókhoz a Standard Connectivity csomagot adták, amely térképeket és navigációt tartalmazott. Mindkét ajánlat a megvásárolt autók élettartamáig tart.

Most a Tesla a Premium Connectivity frissítést mindössze 9,99 havonta dollárért, vagy évente 99 dollárért kínálja évente. A Tesla a Standard Connectivityt is kínálja a járművek megvásárlásával, de az autó élettartama helyett csak nyolc évre.

Lengyelországban egy sofőr a lehető legrosszabb célpontot választotta büntetőfékezésre: egy kamiont. A történet végét itt lehet megnézni.