Ma a Geely egy jelentős nemzetközi autógyártó, olyan márkákkal a tulajdonában, mint a Lotus, a Polestar és a Volvo. 2005-ben a dolgok még egészen másképp alakultak, de az autógyártónak még mindig voltak innovatív tervei. A Beauty Leopard abban az évben került piacra, és ez volt az ország első, saját fejlesztésű sportkupéja. A kínai székhelyű YouTube-csatorna, a Wheelsboy vett egyet, hogy kipróbálja.

Kívülről a Beauty Leopard úgy néz ki, mint a 90-es évekbeli Chevrolet Cavalier Coupe, Opel Calibra és Toyota Paseo keveréke. Ezen stílusnyelvek kombinációja nem rossz dolog, de aligha számít eredeti megjelenésnek. A motorháztető alatt egy vagy 1,5, vagy 1,6 literes, Toyotából származó négyhengeres dolgozik, a tulajdonos nem biztos benne. Az erő egy ötfokozatú kézi váltón keresztül jut el az első kerekekhez.

A Beauty Leopard új korában lehet, hogy tisztességes autó volt, de ez a példány nagyon kemény életet élt. A karosszérián sok műanyag alkatrész eltört. A festék lepereg. A váltóra is ráférne a felújítás. Alapjáraton a motor csak három hengerrel működik, de a hangból ítélve a negyedik dugattyú is életre kelhet magas fordulaton.

A srácok a Wheelsboytól körülbelül 320 ezer forintnak megfelelő összegért vették meg ezt az autót. Ez azonban még azelőtt volt, hogy ki kellett volna fizetni a karbantartást és a kupé Sanghajba szállítását. Sajnos az ottani hatóságok elszállították, amiért bírságot kellett fizetni. A csatorna kifizette az árat, és elvitte az autót egy kertvárosba.

Most ez a szépséges Leopárd majdnem halott. Facsavarok rögzítik egymáshoz a belső tér több darabját. Úgy tűnik, hogy a kartámaszt az ajtóhoz külön le kellett rögzíteni. A műszerfalat vörös festékszóróval fújták be. Egy ponton még a rögzítőfék is levált.

A Wheelsboy szerint egy jó állapotban lévő Beauty Leopardot nagyon nehéz manapság a kínai piacon találni. A nosztalgia erős utánuk, de a használt piacon lévő kevés példány sem sokkal jobb állapotban van, mint ez.

