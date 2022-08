A 2025-re tervezett VW ID.2 a bejelentett 20 000 euró helyett 25 000 euróba, vagyis nyolcmillió helyett tízmillió forintba kerül majd. A megnövekedett nyersanyagköltségek a tervezettnél drágábbá teszik a kis crossovert - mondta a VW újonnan kinevezett márkafőnöke, Thomas Schäfer egy interjúban.

A VW ID.Life bemutatásakor a 2021-es IAA-n, a VW még 20 000 euró körüli árról beszélt. Schäfer azonban az Electrifiednak elmondta, hogy ezt a célt aligha fogják elérni. Egy kérdésre Schäfer így válaszolt: "2025-től jön az ID.2. Ez egy olyan jármű, amely 25 000 euró alatt lesz. Ez majd megkönnyebbülést hoz."

Arra a kérdésre, hogy az autó 25 000 eurónál lényegesen kevesebbe fog-e kerülni, Schäfer azt válaszolta, hogy ez attól függ, hogyan alakulnak a nyersanyagköltségek. "Ha megnézzük az áremelkedést, akkor a kívánatos 20 000 euróról gyorsan 25 000 euróra emelkedett. Hogy pontosan hol helyezkedünk el akkor, az majd kiderül."

Az árat leszámítva Schäfer nyilatkozata tudomásunk szerint az ID.2 típusnév első megerősítése a VW egyik vezetője részéről.

Az ID.Life tanulmány 4,09 méterével körülbelül olyan hosszú volt, mint egy VW Polo, de 1,60 méterével 15 centiméterrel magasabb volt. Az autó tehát inkább a VW T-Cross elektromos megfelelője. Ezenkívül SUV megjelenésű.

Összességében az ID.Life egyértelműen az ugyanekkor bemutatott Cupra UrbanRebel tanulmányból fejlődött ki, amely ugyanolyan hosszú, de 1,44 méteres magasságával egy átlagos (bár sportos) kisautónak minősíthető. A 2022 júniusában bemutatott utótanulmány az irreális hátsó szárny nélkül magasabbnak tűnt, de a Cupra nem adott magasságot.

Mindkét modell műszaki alapja a rövidített MEB platform, ezt már hivatalosan is bejelentették. A korábbi MEB belépőszintű autókkal ellentétben az ID.Life nem hátsókerék-, hanem elsőkerék-hajtású volt. A rendszer teljesítménye valamivel magasabb volt, mint a VW-csoport korábbi hátsókerék-hajtású autóiban (VW ID.3 Pro stb.). Az akkumulátor nettó 57 kWh-s volt, körülbelül ugyanannyi, mint az ID.3 Pro-ban (nettó 58 kWh). A hatótávolságot a WLTP szerint 400 km-re becsülték. Ez valószínűleg óvatos adat, mivel az ID.3 Pro már 429 km-t tud.

Egyelőre nem világos, hogy a VW tervez-e elektromos kisautót is az SUV-szerű ID.2 mellett. Ha a Skoda is kínál valami hasonlót, a VW valószínűleg szintén bele fog vágni. A 2022. februári pletykák szerint 2025-ben mutatják be először az ID.2 Urban nevű kisautót. Egy évvel később jön az ID.2 X, amelynek arányai olyanok lesznek, mint a T-Crossé (vagy az ID. Life tanulmányé).

