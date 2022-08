A 2024-es Ford Mustang legújabb teaserében a legjobb ízelítőt kapjuk az új V8-as motor hangjából. Már nem kell túl sokat várnunk, hiszen a leleplezés szeptember 14-én lesz.

Ebből a teaserből ítélve az új Mustang eléggé aljas hangot ad ki. Izmos morgás hallatszik, amikor felpörög, és pukkanás, amikor a sofőr elveszi a gázt. A hangklip végén a lovaskocsi mintha egy gumicsikorgató rajtot venne. A sebességváltó gyors váltásokra képesnek tűnik.

Egy 2022 januárjában készült kémvideó lehetővé tette, hogy a valóságban is hallhassuk az új, V8-as motorral hajtott Mustangot. Már ennek a prototípusnak is lenyűgözően agresszív kipufogóhangja volt. Eddig nem tudtuk biztosan, hogy a sorozatgyártású változatnak is hasonlóan aljas hangja van.

A következő generációs Mustangban lévő V8-as a hírek szerint a jelenlegi 5,0 literes erőforrással rokon. Az nem világos, hogy a teljesítményleadás különbözik-e, de a hangfelvételek arra utalnak, hogy a kipufogó esetleges hangolása az agresszívabb hangzás eléréséhez szükséges volt.

A Ford megerősítette, hogy a 2024-es Mustanghoz hatfokozatú kézi sebességváltó lesz elérhető. Biztos, hogy lesz automata választási lehetőség is, de erről a váltóról egyelőre nincs információnk.

A 2,3 literes EcoBoost turbófeltöltős négyhengeres továbbra is elérhető lesz az új Mustangban is. Ismét nem állnak rendelkezésre részletek a teljesítménynövekedésről.

Továbbra is pletykálnak arról, hogy a Ford hibrid változatot kínál a Mustang új generációjához. A hírek szerint egy villanymotor forgatná az első tengelyt, a belsőégésű motor pedig a hátsó kerekeket. Az eredmény az első gyárilag elérhető összkerékhajtású Mustang lenne. Nem számítunk arra, hogy ez a modell már a jármű bemutatásakor elérhető lesz.

Ami a formavilágot illeti, a kémfotókból kiderül, hogy az új Mustang megtartja a klasszikus hosszú motorháztető-rövid hátsó rész kialakítást, mint az előző generációk. Az orr stílusa szögletesebb lehet.

A Ford azt tervezi, hogy az új Mustang érkezését megelőzően növeli a várakozást iránta. A Washington állambeli Tacomából a Michigan állambeli Detroitba vezető út során az új kocsit követi a modell több klasszikus példánya. Később, szeptember 14-én egy rövidebb út következik, amelyet a gyártó The Stampede-nek nevez, és amely az autógyártó Dearbornban (Michigan) található központjától a detroiti Hart Plazáig tart.

Lengyelországban egy sofőr a lehető legrosszabb célpontot választotta büntetőfékezésre: egy kamiont. A történet végét itt lehet megnézni.