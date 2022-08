A kínai Dongfeng Corporation új almárkát hozott létre, a Mengshi-t, amely a "harcos" kifejezéssel fordítható. Ezen almárka alatt a Dongfeng brutális terepjárók gyártását tervezi az amerikai Hummer filozófiájával átitatva.

A fiatal autógyártó egyszerre két koncepciót mutatott be a jelenleg is zajló autószalonon, Csengtuban. Az első az ötajtós M-Terrain. Emlékezzünk vissza, hogy a Mengshi család először az anyamárka Dongfeng alatt jelent meg. A polgári piacon a teherautó csak az M50 nevű pickup változatban érhető el. Az elektromos M-Terrain vizuálisan nem hasonlít benzinmotoros ősére, így a Hummer jellegzetességei is elvesztek. A szögletes formák és a stílusos világítóberendezések jelenléte miatt az autó brutalitása sehol sem tűnt el.

7 Fotó

A második koncepció a háromajtós M-Terrain S lett. Az első SUV-tól a karosszéria háromajtós elrendezése, más lökhárítók és hátsó lámpák révén különbözik. El kell mondanunk, hogy a tető meredek vonala nagyon sportosnak és agresszívnek tűnik.

A technikai rész nem fog változni. Az elektromos meghajtás mindkét SUV-ban debütál. A villanymotorok 1070 lóerőt fejlesztenek. A százra gyorsítás nem haladja majd meg az 5 másodpercet. A 140 kWh kapacitású akkumulátor körülbelül 500 kilométer megtételét teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel, és mindössze 27 perc alatt feltölthető.

Ezt kiegészíti majd egy szekvenciális hibrid változat, ahol a villanymotorok együttes teljesítménye némileg csökken, 816 lóerőre. Az akkumulátorcsomag is kisebb lesz, kapacitása 140 kWh-ról 65,88 kWh-ra csökken. Ugyanakkor a hatótávolság tekintélyesebb, 800 km lesz.

A sorozat első tagja várhatóan az ötajtós M-Terrain lesz. A tervek szerint 2023-ban debütál. A járművet egy új üzemben fogják gyártani, amelynek gyártási kapacitása eléri az évi 100000 járművet.

Lengyelországban egy sofőr a lehető legrosszabb célpontot választotta büntetőfékezésre: egy kamiont. A történet végét itt lehet megnézni.