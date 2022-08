A Toyota jövője a tokiói A-Arenán is áthalad, a jövő arénáján, amely 2025-től az innováció "bölcsője" lesz a sport, a fenntarthatóság és az együttműködés területén.

A harmadgenerációs sportaréna a technológia és a környezeti hatás szempontjából fontos fejlődést jelent majd, és a Toyota néhány mobilitási megoldásának bemutatóhelye lehet.

Az aréna teljes területe 27 000 négyzetmétert foglal majd el, és a 2021 végén bezárt tokiói Toyota Mega Web, egy autós vidámpark helyén épül. A 10000 férőhelyes arénában a Toyota Alvark Tokyo, a japán B. Ligában szereplő kosárlabdacsapat játszik majd, és használható tenisz, paralimpiai sportok, röplabda, e-sportok és sok más sportág eseményeinek megrendezésére.

A gyártó szerint az aréna "a fejlett technológia alkalmazásával új generációs szórakozási élményt nyújt majd".

Az egész komplexum két szabadtéri parkot is magában foglal, és a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) tanúsítvánnyal rendelkező, kifinomult hulladékgazdálkodási rendszerrel rendelkezik majd.

Az A-Arena (ahol az "A" többféle jelentéssel bír, többek között japánul "kék tenger") a Toyota számos mobilitási megoldására támaszkodik majd. A japán márka nem bocsátkozik részletekbe, csak annyit mond, hogy ezek a technológiák "még hozzáférhetőbbé és élvezetesebbé teszik az arénában szerzett élményt". A Toyota célja, hogy külső partnereket is bevonjon a munkába, és velük együtt tanulmányozza a szolgáltatásokat és az innovációkat.

A vállalat nem először indít ilyen projekteket. 2021-ben már bejelentették a Woven Cityt, egy valódi jövőbeli várost, "okos" házakkal, mesterséges intelligenciával és önvezető elektromos járművekkel. Ezért valószínű, hogy a hihetetlen lakóépület-komplexum néhány ötletét a tokiói A-Arena esetében is alkalmazni fogják.

