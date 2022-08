Az autóiparban három különböző világ létezik. Az egyiket a fejlett piacok alkotják, többnyire gazdag országok, ahol a lakosság jó vagy nagyon jó életszínvonalon él. A másik Kína, amely egy egyedi eset, egy gyorsan növekvő gazdaság, sajátosságokkal. A harmadik pedig az összes fejlődő gazdaságot magában foglalja, amelyek még nem mentek át mélyreható átalakuláson.

Az utóbbi esetben ezek azok az országok, ahol az iparág még mindig növekszik és nagy potenciállal rendelkezik, különösen azokban a gazdaságokban, ahol az autótulajdonlás ritka dolog. India jó példa erre: nagy népesség, nagyon alacsony vásárlóerővel, és a legtöbb ember nem engedhet meg magának autót. Egy ilyen régió értékesítési előrejelzései általában optimisták, és teljesen eltérnek az Európában, az Egyesült Államokban vagy Japánban tapasztalt stagnáló volumenektől.

Ezeknek a piacoknak a potenciálja az alapja az új autómárkák megjelenésének. Az olyan vállalatok, mint a VinFast és a TOGG, a legújabb innovátorok közé tartoznak, amelyek a fényes jövő kilátásainak köszönhetik létezésüket. Olyan márkákról beszélünk, amelyeket a meglévő gyártók által kielégítetlen, növekvő keresletre adott válaszként hoztak létre. Céljuk az, hogy a globális piacokat elérjék és egy szeletet elfoglaljanak belőlük. Vajon sikerülni fog nekik?

A VinFast egy 2017-ben alapított, vietnámi eredetű autóipari márka, amely az ország legnagyobb konglomerátumához, a Vingrouphoz tartozik. Működését egy üzem építése után kezdte meg Hai Phongban, egy észak-vietnámi nagy ipari városban. Ezután 2019-ben értékesítette első járműveit a tengerentúlon, majd 2021 végén leszállította az első teljesen elektromos autókból álló tételt Vietnámba.

A vállalat nagy terveket jelentett be a globális piacokra. Ezek között szerepel az elektromos autók értékesítése Észak-Amerikában és Európában, valamint Indonéziában is. A VinFast eddig 10 különböző modellt mutatott be, amelyek közül 6 elektromos.

Hogy mennyire éri meg rájuk fogadni, nehéz kérdés. Egy ismeretlen gyártóról beszélünk, ami kevesebb mint öt éve kezdett el autókat gyártani. Otthon az eredmények nem rosszak. A VinFast 2022 első felében több mint 14 700 darabos eladással a hetedik legkelendőbb autómárka volt Vietnámban.

A 2021-es év hasonló időszakához képest azonban veszített piaci részesedéséből, 10,6 százalékról 7,3 százalékra esett vissza. A Toyota, a legkelendőbb márka 43100 darabot adott el, és 18,3 százalékról 21,2 százalékra növelte piaci részesedését.

Részben azért, mert regionális nagyhatalommá válik, részben pedig azért, mert jelentős járműgyártó központ, Törökország mostanra felkerült az autóipari radarra. Az országnak szüksége volt egy hazai gyártóra, és most ez valósággá vált.

A TOGG név a Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. rövidítése, és ez a válasz az ország villamosítás iránti igényére. Ez talán a legjobb része a TOGG történetének: eljuttatja a villanyautókat a török fogyasztókhoz.

Két modellt már bemutattak, egy C-szegmensű szedánt és egy C-SUV-t, a Pininfarina által készített karosszériadizájnnal. A terv egyszerű: Évente 175000 elektromos jármű gyártása, exporttal a régió országaiba.

A kérdés most az, hogy ezek az új márkák találnak-e vásárlókat a hazai piacokon kívül. Mindig jó, ha több választási lehetőség van, és a vietnámi és törökországi fogyasztóknak bizonyára előnyösek lesznek a helyben összeszerelt autók.

A két márka minden bizonnyal nagy helyi potenciállal rendelkezik, különösen, ha a hangsúly az elektromos hajtáson van. A fejlődő piacok még mindig le vannak maradva a belső égésű motorokról az elektromos autókra való átállás terén. Minden olyan kísérlet, amely az átállást ösztönzi, több mint üdvözlendő.

Az érett piacokon azonban a valóság sokkal összetettebb. Az új autók értékesítése ahelyett, hogy növekedne, inkább csökken. A meglévő márkáknak kevesebb hely jut, és a Tesla kivételével a legtöbb újdonság még mindig küzd azért, hogy tisztességes piaci részesedést szerezzenek. Elektromosnak lenni már nem elég. Aki utolsóként érkezik, annak új megoldást kell javasolnia, különben egyszerűen elbukik.

A cikk szerzője, Felipe Munoz, a JATO Dynamics autóipari szakértője.

