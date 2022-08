Még idén márciusban láttak egy furcsa Ford Mustang Shelby GT350 tesztpéldányt az utcán tesztelni, egy masszívan furcsa motorháztető-dudorral. Ilyet még soha senki nem látott, és sok találgatás indult, hogy mi is lehet ez valójában.

Mi is részt vettünk a találgatások sokaságában, de most itt az ideje, hogy megtudjuk, mi is van valójában a furcsa motorháztető alatt, REVan Evan jóvoltából a YouTube-on, Mark Wilson, a Ford munkatársa segítségével.

Ha azok közé tartozol, akik kitalálták, hogy egy 7,3 literes, tolórudas V8-as malom van a motorháztető alatt, akkor gratulálunk. Az a kellemetlen dudor valójában azért került bele, hogy a szívócső felfelé néző belépési pontja számára szabad teret biztosítson.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy Godzilla-motoros Mustang van készülőben. Wilson szerint ez a Shelby GT350 egyszerűen csak egy tesztalkalmatosság a 7,3 literes, tolórudas V8-as motorhoz készülő kézi váltóvezérlő csomaghoz. Ez az év negyedik negyedévében lesz megvásárolható.

A Ford 2020-ban letette a voksát, mondván, hogy nem volt tervben a tolórudas V8-as motor beletuszkolása a Mustangba. Úgy tűnik, ez a mostani leleplezéssel még mindig áll.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kanadai autógyári szakszervezet egyik prominens tagja megemlítette, hogy a Mustang és az F-150 származékaiban a tolórudas malom 6,8 literes változatát igenis fogják használni. A Ford soha nem erősítette meg ezt a kijelentést. De ahogy mondani szokták, soha ne mondd, hogy soha.

