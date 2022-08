Most már hivatalosan is hivatalos, hogy az Audi 2026-tól beszáll a legérdekesebb motorsport-sorozatba. A Spa-Francorchamps-ban megrendezett Forma-1-es Belga Nagydíjon tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a márka F1-es belépését leginkább a bajnokság közelgő, 2026-tól érvényes új technikai szabályokkal történő fenntarthatóságra való átállása indokolja. A Forma-1 végső célja, hogy az évtized végére karbonsemlegessé váljon, ami összhangban van az Audi stratégiájával.

"A motorsport az Audi DNS-ének szerves része" - nyilatkozta Markus Duesmann, az Audi igazgatótanácsának elnöke a sajtótájékoztatón. "A Forma-1 egyszerre globális színpad a márkánk számára és egy nagy kihívást jelentő fejlesztési laboratórium. A nagy teljesítmény és a verseny kombinációja mindig is az innováció és a technológiatranszfer motorja iparágunkban. Az új szabályokkal most jött el a megfelelő idő, hogy bekapcsolódjunk. Elvégre a Forma-1 és az Audi is egyértelmű fenntarthatósági célokat követ."

28 Fotó

Az Audi azt is kifejti, hogy hatalmas marketingpotenciált lát a Forma-1-ben, mivel a naptárában szereplő események a legnépszerűbbek közé tartoznak, és a legnagyobb eléréssel rendelkeznek a világon. Csak 2021-ben több mint 1,5 milliárd tévénéző látta a sorozat versenyeit, és népszerűsége tovább növekszik olyan piacokon, mint Kína és az Egyesült Államok, amelyek kulcsfontosságú régiók az Audi számára. Az F1 közösségi médiajelenléte is igen nagy ütemben növekszik.

A hivatalos bejelentésből hiányoznak az információk az Audi Forma-1-es partneréről, bár kollégáink, a Motorsport.com beszámolója szerint a német gyártó a Sauberrel fog együttműködni. A két fél közötti megállapodás a BMW 2009 végi F1-es kilépése óta először adna gyári szintű támogatást a Saubernek. Az Audi szerint még az év vége előtt hivatalos bejelentést tesznek közzé arról, hogy melyik csapattal fognak együttműködni.

Az autógyártó sajtóközleménye az Audi Forma-1-es erőforrásáról is tartalmaz információkat. Ez az Audi Sport neuburgi Motorsport Kompetencia Központjában készül majd. A létesítmény már rendelkezik F1-es motorok tesztelésére alkalmas tesztpadokkal, és jelenleg további előkészületek folynak az F1-es hajtáslánc-fejlesztés követelményeinek megfelelően.

