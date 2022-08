A BMW M és a Mercedes-AMG elektromos autói már léteznek, most a Hyundai N is az elektromos mobilitás irányába mozdul el. Az i30 N 2017-es és az i20 N tavalyi bemutatása után a sportrészleg nemrég mutatta be első elektromos modelljeit az RN22e és az N Vision 74 formatanulmányokkal. Az Ioniq 5 N révén mostantól készül az első elektromos hajtású szériamodell is. Csináltunk róla egy renderelést.

A kép az Ioniq 5 N számos prototípusképén alapul, amelyek az elmúlt hónapokban jelentek meg. Az autót egy ideje már tesztelik a Nürburgringen. Várhatóan 2023 folyamán kerül piacra, és a Hyundai márkatörténetének legerősebb szériaautója lehet.

4 Fotó

Természetesen az autó az N-re jellemző babakék színben érkezik majd, és a megfelelő logó lesz látható az elején. Ezen kívül a test alsó szélén piros ékezetek lesznek. Egyébként a renderelésünk egy új alsó légbeömlőt mutat, kockás zászlós mintára emlékeztető hűtőráccsal. Balra és jobbra tőle átlós elrendezésben új LED-csíkokat kaphatott. A tető, a tükrök és a különböző részletek fényes fekete színűek a képünkön. Összehasonlításképpen itt vannak a korábbi N modellek képei:

A mi renderelésünkön nem látható a tetőspoiler vagy tetőszárny, amely mindkét N modellnél megtalálható. Ismét itt vannak a képek a gyártási modellekről:

Mint látható, a Hyundai az i20-at még jobban átalakította, mint az i30-at. Úgy tűnik, hogy a renderelő művészünk az Ioniq 5 N esetében egy diszkrétebb változatot választott az i30 N mintájára.

Belül természetesen az Ioniq 5 N megtartja a már megszokott kijelzőtérképet a két, egymástól szorosan elhelyezkedő monitorral. A belső tér valószínűleg sportülésekkel és esetleg piros részletekkel lesz feldobva.

Ami a hajtásláncot illeti, a dolog egyszerű. Hivatalos részletek még nincsenek, de valószínűleg egyszerűen a testvérmárkától, a Kiától és a rendkívül sportos EV6 GT-től veszi majd a példát. Ez azt jelenti, hogy az autó megkapja a jól ismert 77 kWh-s akkumulátort (amelyet mostantól a polgári Ioniq 5-ben is kínálnak) és két villanymotort, amelyek együttesen 585 lóerőt és 740 Nm nyomatékot adnak le. Az RN22e dizájntanulmány, amely az Ioniq 6 N változatát vetíti előre, szintén ezt a hajtásláncot kapta.

Ez azt jelenti, hogy az Ioniq 5 N hasonló sebességgel gyorsul, mint a Kia EV6 GT, amelynek 3,5 másodpercre van szüksége a 100 km/h-s sprinthez, és a végsebessége meghaladja a 260 km/h-t. Hogy a Kia és a két Hyundai modell (Ioni5 és és és 6 N) ne teljesen azonos hajtást kapjon, a Hyundai néhánnyal több lóerőt hozhat ki a hajtásból. A hatótáv nem fog ebből profitálni. A Kia állítólag 424 km-t tud megtenni.

