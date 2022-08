A Mercedes-Benz idén áprilisban mutatta be az új T-osztályt, és most egy további lakóautóval ünnepli a piaci bevezetést. A magas tetős kombin alapuló Marco Polo a márka belépő szintű lakóautójaként pozicionálja magát a V-osztályú Marco Polo alatt. A jármű a 2022-es düsseldorfi Caravan Salonon lesz látható.

Fontos, hogy nem egy teljesen integrált lakóautóról van szó, hanem csupán egy kiegészítő modulról, amely a már megvásárolt T-osztályú járművekre szerelhető. A Mercedes állítása szerint a jövő év második felében egy teljesen integrált mikro-lakókocsit dob piacra, amely tovább bővíti a gyártó lakóautó-kínálatát.

Addig is (és valószínűleg utána is) a Marco Polo modul két felszereltségi szinten kapható. Az alapcsomag egy nagy hálóhelyet tartalmaz két személy számára. A keret a matraccal együtt az utazás alatt a csomagtartóban marad, és kempingezéshez egyszerűen kihúzható. Minden ablakon van függöny, és szellőzőrács is van rovarhálóval.

Ha utólagosan felszereli az opcionális konyhabútort, akkor egy összecsukható konyhabútorhoz kap egy nyitási mechanizmust. A felszereléshez tartozik egy mosogató könnyen hozzáférhető 12 literes víztartállyal, egy hűtődoboz és egy gázkazettás tűzhely, két kempingszék és egy kis asztal két személy számára. Az asztal felállítható kívül, vagy a T-osztály középkonzolja mögé szerelhető. A hátsó ülés ezután étkezővé válik.

A Marco Polo modul legjobb tulajdonsága azonban az, hogy két ember néhány lépésben telepítheti és eltávolíthatja. A Mercedes szerint a T-osztály így néhány perc alatt hétköznapi járműből mikrobusszá alakul át. A csomag azonban még nem rendelhető meg, és az autógyártó azt mondja, hogy a teljes árképzés részleteit még idén, a bevezetéshez közelebb közli majd.

