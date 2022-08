Ha nem követted volna, egy Dan O'Dowd nevű figura - aki egy olyan szoftvercéget vezet, amely a Teslával vetekszik - drága reklámkampányt indított, amelynek célja bebizonyítani, hogy a Tesla villanyautói gyerekeket gyilkolnak. A kampány arra ösztönözte a Tesla-tulajdonosokat, hogy olyan videókat készítsenek, amelyekben bemutatják, hogyan reagál a Tesla Autopilot és a Full Self-Driving Beta technológia a valós világban lévő tárgyakra és emberekre.

Miután a milliárdos és amerikai szenátorjelölt O'Dowd elindította kampányát, és műsorra tűzött egy videót, amely azt sugallja, hogy a Tesla FSD Beta technológiája veszélyt jelent, több FSD bétatesztelő visszavágott. Sőt, az egyik tesztelő összeállt néhány barátjával, hogy bebizonyítsák, a szoftver nem úgy reagál, ahogy O'Dowd videója sugallja. Mivel azonban a videóban valódi gyerekeket használtak a tesztekhez, valaki kérte, hogy a YouTube vegye le, ami meg is történt.

Érdekes módon más hasonló videók maradtak a platformon, és úgy tűnik, egyik videóban sem ütött el vagy gázolt el senkit a technológia. Sőt, állítólag legalább 100 000 ember teszteli az FSD Beta-t közutakon, és nincs tudomásunk semmilyen említésre méltó balesetről, főleg nem sérültekről vagy halottakról.

Ha baleset történne, és valaki megsérülne vagy meghalna, valószínűleg a sofőr lenne a felelős, nem pedig a Tesla vagy az autó. A múltban is ez volt a helyzet hasonló helyzetekben, mivel végső soron a sofőr felelős a járműért, függetlenül a vezetőtámogató rendszerektől, amelyeknek az a célja, hogy "segítsenek". Mivel azonban az ilyen technológiák fejlődnek, és kevesebb vezetői beavatkozást igényelnek, nem lehet tudni, hogy a bíró vagy az esküdtszék hogyan kezelne minden egyes esetet a jövőben.

A mai történet szerint a népszerű FSD bétatesztelő, Dirty Tesla úgy döntött, hogy csatlakozik a bétatesztelők sorához, és megpróbálja bebizonyítani, hogy O'Dowd felvételei valószínűleg manipuláltak. Számos videó, cikk és közösségi média-bejegyzés utal arra, hogy O'Dowd tesztjeinek legalábbis egy része kikapcsolt FSD funkcióval készült. Ráadásul a milliárdos néhány videóján a képernyő egyes területei elmosottak, amelyek olyan területek, amelyek üzeneteket közvetítenek a vezetőnek, amikor az autó a gyorsítás vagy más segítség ellenőrzését kéri.

A Dirty Tesla mindenesetre egy felfújható embert és egy felfújható kutyát használ O'Dowd tesztjének tükrözésére. Előfordulhat, hogy egy autó biztonsági funkciói egy élettelen tárgyat eltalálnak, de egy valódi gyalogost nem. Ugyanakkor magát is a Model Y elé állítja (potenciálisan veszélybe kerülve), hogy lássa, hogyan reagál.

Nem javasoljuk, hogy bárki úgy tesztelje egy autó biztonsági funkcióit, hogy magát, gyermekeit vagy akár a legrosszabb ellenségét egy mozgó autó elé állítja. Ennek ellenére Dirty Tesla és felesége egyértelműen bízik a Model Y technológiájában, miután már több hónapja a volán mögött ül és naponta teszteli azt.

Inkább nem árulunk el mindent, mielőtt megnéznéd a videót, de annyit igen, hogy a videós él és virul. Ráadásul a videó készítése során egyetlen felfújható baba sem sérült meg.

Azt is elmondjuk, hogy nagyon érdekes megfigyelni, mit "lát" az autó, és hogyan reagál a tárgyakra és a videó készítőjére. Amikor észreveszi a felfújt kutyát, megvárja, amíg az elhagyja az utat, mielőtt továbbhaladna.

A Model Y akkor sem megy előre, ha egy tárgy van előtte, és ha az út tiszta, akkor üzenetet küld a vezetőnek, hogy nyomja meg a go-pedált, mielőtt továbbhaladna. Az üzenet a Tesla képernyőjén látható, és ez az az üzenet, amelynek elmosásával sok tulajdonos vádolta O'Dowdot.

A videóban a mozgó Tesla elé tárgyakat is bedobnak, aminek hatására az autó vagy megpróbálja megkerülni a tárgyat, vagy automatikus vészfékezést alkalmaz. Amikor a Model Y nem hajlandó nekimenni a tárgynak, továbbra is agresszívan visszatolja azt az autó elé, és az autó nagy erőfeszítéseket tesz, hogy továbbra is kikerülje azt.

