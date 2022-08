A Mercedes-Benz szorgalmasan dolgozik kisautócsaládjának felfrissítésén, és az A-osztály, B-osztály, GLA és GLB számos prototípusát láttuk már tesztelni álcázva, a fejlesztés különböző állapotában. Most itt az ideje, hogy a CLA családot is szemügyre vegyük, új kémfotókkal a lendületes szedánról és a praktikusabb Shooting Brake alternatíváról.

Az alábbi csatolt galériában látható két tesztautót nemrég fotózták le Németországban, miközben teszteltek. Az álcázás mértéke mindkét járművön minimális, ami csak apró vizuális módosításokra utal. Érdekes továbbá, hogy mindkét CLA-t az AMG dizájncsomaggal szerelték fel.

25 Fotó

Elölről úgy tűnik, hogy a fényszórók grafikáján, valamint az áttervezett lökhárítón is lehetnek finomítások. A hűtőrácsot is elrejtették, nem engedve látni a kialakítását, bár nagy változásokra nem számítunk e tekintetben. Akárcsak a jelenlegi modellnél, a CLA és a CLA Shooting Brake is a felszereltségi szinttől függően eltérő hűtőrácsot kap majd.

Hátul is hasonló a helyzet - az álcázás minimális, a hátsó lámpákat és a lámpabúrák közötti területet takarja. Bár a hátsó lámpák LED-grafikája látszólag megegyezik a jelenlegi modellével, a hátsó részen néhány változtatással friss maradhat az összkép. A lökhárítón vagy az alsó diffúzoron nem látszik semmilyen finomítás ezeken a fotókon.

A motorháztető alatt sem terveznek nagy változásokat. Arra számítunk, hogy a Mercedes továbbra is a 2,0 literes, soros négyhengeres turbómotorral kínálja majd a CLA családot, amelyhez hétfokozatú duplakuplungos váltó társul. A CLA 35 és CLA 45 AMG modellek valószínűleg szintén jelentős mechanikai változtatások nélkül maradnak meg. A műszaki oldalon a CLA család az autógyártó infotainment rendszerének legújabb, alkalmazható verziójával bővülhet.

Látva, hogy mennyire enyhén álcázottak ezek a prototípusok, arra számítunk, hogy a felfrissített CLA-családot - a márka többi kisautó modelljével együtt - az év vége felé láthatjuk.

