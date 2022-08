Kalifornia várhatóan az első állam lesz az Egyesült Államok közül, amely 2035-től betiltja a belsőégésű motorral hajtott új könnyű személygépkocsik, teherautók és terepjárók értékesítését .

A kaliforniai légtisztasági bizottság (CARB) várhatóan ma fogadja el az Advanced Clean Cars II javaslatot, amely 2035-től gyakorlatilag megtiltja, hogy bármely járművezető olyan új könnyű haszongépjárművet vásároljon, amelynek hajtásláncában belső égésű motor van.

Az irányelv átmeneti célokat is meghatároz a belső égésű motorral hajtott járművek kaliforniai betiltására vonatkozóan, és kimondja, hogy 2026-ig a kaliforniai új személygépkocsi-értékesítések 35 százalékának zéró kibocsátású járművekből kell állnia, és ez a követelmény 2030-ra 68 százalékra nő.

Az augusztus 24-én sajtótájékoztatón részletezett új irányelvet Doug Newsom, Kalifornia kormányzója "az egyik legjelentősebb lépésnek nevezte az általunk ismert kipufogócső megszüntetése felé."

"A gyerekeink úgy fognak viselkedni, mintha ez egy tárcsázós telefon lenne, vagy mintha csatornát váltanánk a televízión (...) A klímaválság megoldható, ha a szén-dioxid-szennyezés megfékezéséhez szükséges nagy, merész lépésekre összpontosítunk".

Ha Kalifornia új javaslatát ma megszavazzák, az széles körben várhatóan felgyorsítja az elektromos járművekre való globális átállást. Ez nem csak azért van így, mert Kalifornia az Egyesült Államok legnagyobb autópiaca; az állam több mint egy tucat másik állam számára is irányadó, amelyek mind megfelelnek a CARB autóipari kibocsátási normáinak.

Ha ezek az államok - köztük Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington és Washington D.C. - követik a példát, és 2035-től betiltják az új belső égésű autók értékesítését, a korlátozások az Egyesült Államok autópiacának mintegy harmadára vonatkoznának - írja a The New York Times. Ezen államok többsége várhatóan hasonló szabályokat fog elfogadni.

Fontos megjegyezni, hogy a kaliforniai irányelv nem tiltja meg a használt járművek értékesítését, és nem érinti a belső égésű autótulajdonosok jogát, hogy továbbra is közlekedhessenek az állami utakon.

