Miközben a DeLorean Pebble Beach-en bemutatta az Alpha5-öt, a vállalat a közeli DeLorean House-ban két másik érdekes koncepciót is bemutatott. Az Alpha5 Plasmatail 2024 és az Omega 2040 a márka közeli és távoli jövőjének vízióit kínálja. A nevek alapján ez egyben az újjászületett autógyártó kezdetét és végét is jelenti?

Az ilyen értelmezéseket hagyjuk meg másoknak, inkább csak a járművekre koncentrálunk, amelyek kivitelezésükben rendkívül eltérőek. Az Alpha5 Plasmatail lényegében az Alpha5 shooting brake változata, és igen, a kupéval együtt 2024-ben kerül gyártásba. Tekintettel arra, hogy az Alpha5 már most is egy nyújtott fastback kialakítással rendelkezik, a Plasmatail nem sokban különbözik tőle. A tető sekély lejtésű, amely egy felállóbb hátsó ajtónyílással kapcsolódik össze.

9 Fotó

Ennek eredményeképpen a hátsó oszlopok kissé magasabbak, de az autó többi része úgy néz ki, mint egy hagyományos Alpha5. Igen, ebbe beletartoznak a sirályszárnyas ajtók is, és a rendereléseken látottak alapján a hátsó ajtónyílást jól be lehetne csukni a tetőbe, hogy megfelelően nagy nyílás jöjjön létre.

Ami az Omega 2040-et illeti, az nem a gyártás felé tart. A DeLorean honlapja szerint az Omega 2040 koncepció a vállalat új vízióját mutatja be, amely a DeLorean formatervezés következő generációját képviseli. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi generációs DeLorean még nem is került gyártásba, a 2040-re való kitekintés elég merész lépés, de a vállalat minden bizonnyal ambiciózus. Az Omega pedig bőven merész, a Baja versenyzésben gyökerező dizájnjával. Nem szívesen neveznénk pickupnak, hiszen nincs platója, de nem is egy tipikus SUV. Még oldalablakai sincsenek, de amennyire meg tudjuk állapítani, sirályszárnyas ajtókkal rendelkezik.

8 Fotó

A DeLorean "régi" koncepciójárműveket is bemutatott a Monterey Autóhéten az Alpha2, Alpha3 és Alpha4 formájában. A koncepciók egy olyan fiktív történetet ábrázolnak, amelyben a DeLorean soha nem ment csődbe, és az Alpha5-öt vezetik fel. Ezeket a koncepcióautókat azonban makett-modell formátumban mutatták be, míg a DeLorean a Plasmatail és az Omega teljes méretű változataival jelent meg. Ez utalhat a vállalat azon törekvéseire, hogy a következő években a Plasmataillal továbblépjenek, és legalább az Omega bizonyos mértékét vizsgálják.

Mint elhangzott, a DeLorean megerősítette, hogy az Alpha5 Plasmatail a kupéval együtt 2024-ben kerül gyártásba, de egyéb részletek, mint például az ár vagy a gyártási számok egyelőre nem állnak rendelkezésre.

