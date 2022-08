Franciaország már régóta reflektorfényben van, amikor az európai országok a zöld váltást sürgetik. Párizs nemrégiben új szabályok és előírások sokaságát vezette be, amelyek korlátozzák az autók bejutását a városközpontba, így egyértelmű, hogy Franciaország azt szeretné, ha fővárosa sétáló város lenne, és az autók helyett az emberek mobilitását helyezné előtérbe.

A helyzet egyszerűen az, hogy az autóknak csak kis százaléka van ténylegesen megtöltve utasokkal, és azt a helyet, amit egy egyszemélyes autó foglal el az úton, nagyon is jól fel lehetne cserélni egy kerékpárra. Ez nemcsak a környezetnek, hanem a forgalomnak is jót tesz. Aki azt hitte, hogy Franciaország már eddig is eléggé erőltette a kerékpárra váltás mozgalmát, gondolja át újra. A The Times által közzétett jelentés szerint a francia kormány akár 4000 eurós, azaz kb. 1,6 millió forintnak megfelelő összegű ösztönzőket kínál azoknak, akik hajlandóak elektromos kerékpárra cserélni autójukat.

Az Electrek cikke a program részleteivel foglalkozik. Nyilvánvalóan nem csak elektromos kerékpárokról van szó, vonatkozik a hagyományos kerékpárokra is, amelyek vitathatatlanul jobbak, különösen azok számára, akik nem mennek túl messzire napi szinten. Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem mindenki jogosult a borsos, 4000 eurós ösztönzőre. A francia kormány úgy áramvonalasította a támogatást, hogy az alacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozókat helyezi előtérbe. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen azoknak, akik elég tehetősek ahhoz, hogy több járművet is megengedhessenek maguknak, nem lesz szükségük a 4000 eurós jackpotra abból, hogy autó helyett a kerékpárjukat veszik igénybe.

Hogy még jobban megédesítse az üzletet, a francia kormány azonban nem kényszerít arra, hogy teljesen lemondj az autódról. Természetesen bizonyos utazások szükségessé tehetik az autó használatát, például ha esik az eső. Ezért a program részeként a francia kormány akár 400 eurós támogatást is felajánl azoknak, akik a mindennapi mobilitás céljára e-bike-ot szeretnének beszerezni. Itt is ugyanaz a filozófia érvényesül a jövedelmi szint esetében.

Bár Franciaország lehet az úgynevezett zöld váltás egyik legerősebb támogatója, korántsem ez az egyetlen ország, amely ilyen projekten dolgozik. Valójában a gyalogos városok koncepciója az egész világon terjed, és az önkormányzatok arra törekszenek, hogy az autókat mint a közlekedés fő eszközeit megszüntessék. Ezt több országban is látjuk, ahol a kerékpárokat körülvevő infrastruktúra gyors ütemben gyorsul, és a járdákat, sétálóutcákat bővítik, hogy az autózás helyett a gyaloglásra és a kerékpározásra ösztönözzék az embereket.

