Ilyen GT500-at még soha nem láttunk. A Shelby American (a cég, amely az alapító Carroll Shelby örökségét folytatja, és nem tévesztendő össze a Ford által használt, szinte azonos nevű márkával) bemutatta a Code Red Editiont, egy több mint 1300 lóerős szörnyeteget, amely megpróbálja áthidalni a szuperautók birodalma és a hiperautók Olümposza közötti szakadékot.

Kezdve magával a motorral, a Shelby GT500 eredeti 5.2-literes V8-as motorját alaposan átalakították egy ikerturbóval, egy új üzemanyagszivattyú-rendszerrel és az elektronika teljes újrakalibrálásával. Így a nyolchengeres 771 lóerős teljesítményről és 874 Nm-ről 1 014 lóerőre és 1 058 Nm-re emelkedett 93-as oktánszámú benzin használata esetén.

Ha ehelyett az E85-ös etanol mellett dönt, a Ford kibontakoztatja teljes, 1317 lóerős és 1356 Nm-es potenciálját. A gyártó nem beszél a teljesítményről, de valószínűleg a 0-100 km/órás gyorsulás 3 másodperc alá csökkent, míg a végsebesség könnyen meghaladhatja a 300 km/órát.

A Code Red esetében a Shelby American egy rendkívül agresszív karosszériakészletet választott. Az orr-részen két új hűtőrács található, amelyek jobb rálátást biztosítanak a gigantikus hűtőre, míg a splitter és a küszöbök szénszálasak.

A Mustang nagy sebességnél történő stabilizálása érdekében a szériánál nagyobb volumenű szárnyat építettek be, a hátsó szárnyakat pedig kiszélesítették, hogy még izmosabbá tegyék az autót. Ehhez jön még a piros Shelby-jelvény és matricák az ajtókon. Az utastér is átdolgozásra került, fekete és piros bőrülésekkel, amelyek intenzív vezetés közben is a helyükön tartják az utasokat.

A Shelby American mindössze 10 darabos szériát tervez, de az átalakítási csomag nem éppen olcsó. A márka 209 995 dollárt, azaz 87 millió forintot kér, amihez hozzá kell adni legalább az "alap" Mustang GT500-ért szükséges 79 000 dollárt, tehát jóval százmillió fölé megy az ára.

