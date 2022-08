A BMW már most is rendelkezik kétmotoros villanyautókkal az M Sport kínálatában: az i4 M50 liftback és az iX M60 crossover már néhány ország piacára is eljutott, jövőre pedig az i7 M70 szedán is csatlakozik hozzájuk. Az első teljes értékű, belsőégésű motor nélküli M-es BMW bemutatkozása azonban még várat magára.

A BMW M-részlege, amely jubileumi évében már számos nagyszabású premiert rendezett, bejelentette, hogy egy olyan elektromos sportautó prototípusát teszteli, amelynek minden egyes kerekét külön villanymotor hajtja. Ezeket egymástól függetlenül egyetlen, magasan integrált központi egység vezérli. Az elektronika folyamatosan figyeli a sofőr tevékenységét és a vezetési körülmények változásait, és a belsőégésű motorok által elérhetetlen sebességgel és pontossággal osztja el a nyomatékot.

Hasonló, maximális stabilitást és manőverezőképességet biztosító rendszereket már más négymotoros elektromos sportautókban, például a szenzációs Rimac Neverában vagy az egzotikus Drako GTE-ben is alkalmaznak. Többek között nagyon gyors kanyarodást tesznek lehetővé még nedves, esőáztatta vagy havas utakon is.

Maga a BMW prototípus a már említett i4 M50 karosszériáját viseli - elöl megerősítve a nagyobb torziós merevség érdekében és szélesebb kerékjárati ívekkel. Az alatta megbúvó hajtáslánc specifikációiról egyelőre nem számoltak be, és a technológia gyártásba kerülésének hozzávetőleges időkerete sincs: a tesztek ugyanis még csak most kezdődtek. A BMW szerint azonban a zárt utakon megtett első kilométerek már megmutatták, mennyire ígéretes ez a hajtásrendszer.

Eközben az első hibrid BMW M idén kerülhet a gyártósorra. Ez a crossover XM lesz (címlapképünkön), V8-as alapú hajtáslánccal. A nyolchengeres motort használják az új elektromos sportkocsiban is, amely az IMSA és a WEC hosszú távú versenyein indul majd.

