Ahogy arról már többször beszámoltunk, a Tesla azon dolgozik, hogy világszerte korszerűsítse és bővítse gyárait. A villanyautók, és különösen a Tesla járművei iránti nagy kereslet miatt a szállítási idők nevetségesen hosszúak. Ha ma rendelsz egy Tesla Model Y-t az Egyesült Államokban, közel egy évet várhatsz a szállításra, és a Tesla teljesen leállította a Model 3 Long Range megrendeléseinek fogadását az Egyesült Államokban és Kanadában.

A márka nemrég fejezte be a Model Y gyártósorainak korszerűsítését Kínában, és a jelentések szerint ez jelentős változást eredményez. A Tesla elektromos crossoverének szállítási ideje ugyanis mindössze négy hétre csökkent. Ha a tendencia folytatódik, akkor a kínaiak a fejlesztések előtti helyzethez képest nagyon gyorsan hozzájuthatnak majd a Teslákhoz. Jelenleg nem ritka, hogy szinte bármilyen új és népszerű autóra négy hétnél többet kell várni, így a frissítések segítenek abban, hogy a Tesla egyenlőbb helyzetbe kerüljön riválisaival.

A Teslarati szerint a Tesla China weboldalán az új Model Y megrendelések becsült szállítási ideje mindössze négy-nyolc hét. A szállítási idő a hátsókerék-hajtású alapmodellre vonatkozik. Eközben a Model Y többi változatát, valamint az összes Model 3 járművet a becslések szerint 12-20 hét alatt szállítják le. A cikk azt is megjegyzi, hogy a Tesla China korábban akár nyolc hét alatt is szállított autókat, de akár 24 hét alatt is.

A Tesla a Giga Shanghai közelmúltbeli korszerűsítéseire mutatott rá, mint az egyik okra, amiért sikerült csökkenteni a Model Y szállítási idejét. A Reuters számolt be arról, hogy az autógyártó megerősítette mind a gyárfejlesztéseket, mind az új szállítási időket. Úgy tűnik, hogy a Tesla valószínűleg befejezte a Model Y gyártósorok frissítését Kínában, bár a Model 3 gyártósorokon még van tennivaló. Az összes frissítés befejezését követően az autógyártó heti 22 000 legyártott járművel számol.

A negyedév előrehaladtával a Tesla elkezdi áthelyezni a hangsúlyt az exportról a helyi szállítások felé Kínában. Ezzel együtt néhányan az országban, akik hamarosan megrendelnek egy Model Y-t, potenciálisan még 2022 harmadik negyedévének vége előtt átvehetik autójukat.

Egy Ferrari F40 egy hétvégi árverésen a saját kategóriájában a legdrágábban kelt el. De jó oka van, hogy rekordot döntött, itt írtunk róla, hogy mi.