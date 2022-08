2021 decemberének közepe volt, amikor a Lexus meglepett minket az Electrified Sporttal, amelyet úgy reklámoztak, mint egy "következő generációs akkumulátoros sportautót, amely az LFA fejlesztése révén ápolt teljesítmény vezetési ízét, és titkos hozzávalóját örökli". A lenyűgöző koncepció csak idén júniusban, a 2022-es Goodwood Festival of Speed-en debütált nyilvánosan az Egyesült Királyságban. A sorozatgyártású változat előbb-utóbb követni fogja.

Addig is, a lendületes kupé az Egyesült Államokban először a The Quail rendezvényen mutatkozott be. A népszerű YouTuber Supercar Blondie-nak azonban már volt alkalma testközelből megismerni az Electrified Sportot egy Los Angeles-i raktárban. A belső teret teljesen elsötétített ablakokkal elrejtő LFA elektromos utód lenyűgöző, és néhány dizájnelemmel emlékeztet a természetes szívó V10-es gépre.

Mivel a sorozatgyártású változat nem érkezik meg a közeljövőben, a Lexus nem árulta el az autó műszaki adatait. A Toyotaluxus divíziója azt mondta, hogy a maximális hatótávolsága több mint 700 kilométer lesz, de a tesztciklus nem lett megadva, így a szám nagyon is lehet, hogy a japán JC08 alapján készült.

Azt tudjuk, hogy a teljesítmény-gépet szilárdtest-akkumulátorok támogatására tervezik, amelyeket kezdetben egy hibrid Toyotába építenek be 2025-ig. A Lexus ígérete szerint az Electrified Sport későbbi szériaváltozata alig több mint két másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órás sebességre. Azt nem pontosították, hogy az autó egymotoros, hátsókerék-hajtású, vagy kétmotoros, összkerékhajtású elrendezéssel készül-e.

A videó alapján mi azt kívánjuk, hogy a gyártás felé vezető úton végrehajtott változtatások a minimálisra szorítkozzanak. Elöl 20, hátul 21 colos kerekeken gördül, és az előd LFA-hoz képest jóval ferdébb tetővonallal rendelkezik. Míg elődje hatfokozatú, egykuplungos, automatizált kézi sebességváltót kapott lapátváltókkal, addig az EV lehetővé teheti, hogy a sofőrök egy szimulált kézi váltón keresztül ugráljanak a fokozatok között.

Még mindig sok mindent nem tudunk az Electrified Sportról, vagy bárhogy is hívják majd sorozatgyártásban, de mi csak örülünk, hogy a Lexus dolgozik az LFA utódján.

