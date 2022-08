Éppen Christian von Koenigsegg idei 50. születésnapjára a svéd autógyártó bemutatta a CC850-et. Ha nem lenne nyilvánvaló, a CC850 hiperautó a Koenigsegg első szériaautójára, a 2002-ben bemutatott CC8S-re utal.

De ami igazán különleges a Koenigsegg CC850 hiperautóban, az a sebességváltója, vagy ahogy az autógyártó nevezi, a TWMPAFMPC sebességváltó, ami a The Worlds Most Powerful And Fastest Manual Production Car (A világ legerősebb és leggyorsabb manuális szériaautója) rövidítése. Ez egy hatfokozatú kézi sebességváltó, kuplunggal és három pedállal. De közben mégsem ez, kapcsolja át Drive módba (jobbra, lefelé), és hozzáfér a kilencfokozatú automatához is.

Ez bonyolult rendszernek hangzik, de születésnapi ajándékként Koenigsegg megpróbálta elmagyarázni, hogyan működik az ezen az oldalon beágyazott videóban. Alapvetően ez egy teljesen elektronikus váltó, és csak hat fokozat érhető el kézi üzemmódban. Manuális üzemmódban azonban más az áttételezés, ami a hajtási módtól függően is változik. A videóban Koenigsegg egy gyors magyarázatot is adott arra, hogyan változik az áttétel az egyes üzemmódoknál.

Megjegyzendő, hogy a kézi üzemmód használatakor be kell kapcsolni a kuplungpedált, mint egy hagyományos kézi váltó esetében. És igen, a hagyományos kézi váltóhoz hasonlóan az indításkor simán lefulladhat.

A CC850-et a Koenigsegg Jeskóból származó 5,0 literes, ikerturbós V8-as motor hajtja, bár E85-ös üzemanyag használata esetén csak 1385 lóerőre van visszahangolva, a maximális forgatónyomatéka pedig 1385 newtonméter. Az 1385 kilogrammos CC850 teljesítmény-tömeg aránya egy az egyhez. Koenigsegg azzal viccelődött, hogy a fejlesztés során meg kellett küzdeniük ezért a számért.

A CC8S-hez hasonlóan a CC850 is ritkaság lesz, mindössze 50 példányt gyártanak belőle. A Koenigsegg nem hozta nyilvánosságra a hiperautó árát és elérhetőségét, de mint minden Koenigsegg esetében, ez a jármű is az egy százalékosok számára van fenntartva.

