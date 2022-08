Az idők során a Ferrari F40 értéke folyamatosan emelkedett. Egy 2022 augusztusában az Egyesült Államokban eladott példány azonban minden rekordot megdöntött, 3.965.000 euróért, azaz 1,6 milliárd forintért kelt el. A 87041-es alvázszámot viselő jármű a 77. az amerikai piacra gyártott 213 példányból. 1990. október 30-án hagyta el a gyárat, és több tulajdonosa is volt.

Ez az F40 meglepő módon nem sok kilométert tett meg. Előrehaladott kora és több tulajdonosa ellenére mindössze 1832 mérföldet, azaz mindössze 2948 km-t ment eddig. Első tulajdonosa egy bizonyos Ronald Budworth volt, aki 1993-ban eladta Bob Scholefieldnek, aki 14 évig gondosan őrizte. Ekkor még nem ment 800 km-nél többet.

7 Fotó

Bob Scholefield eladta a kocsit David E. Waltersnek, aki 2008-ban egy árverésen talált rá vevőt. A Ferrari Classiche részlege 2011-ben hitelesítette az autót. 2013-ban az új tulajdonos - Ian James Poulter - 2092 km után teljes motorszervizt végeztetett. Előző tulajdonosa 2018-ban szerezte meg, és egy Ferrari-szakemberrel teljes körű szervizelést végeztetett, beleértve a fojtószelepek tisztítását, a féknyergek cseréjét, a légkondicionáló rendszer felújítását stb.

A Gooding & Company elmondja, hogy a szóban forgó Ferrari a Ferrari Club of America több díját is elnyerte. A Platinum Award mellett a Coppa Bella Macchina, a Outstanding Supercar és a Coppa GT díjakat is.

A Ferrari F40-et egy 2,9 literes, duplaturbós V8-as motor hajtja. Ez 478 lóerőt és 577 Nm nyomatékot biztosít. Képes 3,9 másodperc alatt 0-ról 100 km/h-ra gyorsulni, és 324 km/h-s végsebességet ér el. A Ferrari az F40-esből mindössze 400 darabot tervezett gyártani, de a siker miatt 1311 darabot építettek belőle. Kevés olyan kivételes állapotban és futásteljesítménnyel rendelkező van azonban, mint a 87041-es alvázú.

