A Mercedes-Benz GLA második generációja még nem is olyan öreg, a 2020-as modellévre érkezett anno. A német autógyártó azonban készen áll a frissítésre, többek között a dögösebb AMG GLA 35-össel, amelyet kémfotósaink most először kaptak lencsevégre tesztelés közben.

A Mercedes nem ad teljes átalakítást a modellnek. Ehelyett ez a ciklusközépi frissítés, ahol a vállalat az első és a hátsó részt finomítja, és egyéb frissítéseket hajt végre, és ezt az AMG GLA 35 változat sem úszhatja meg. A fotókon a ferdehátú lefedett orr-résszel látható, amely áttervezett fényszórókat és megújult első lökhárítót rejt. A Panamericana hűtőrács kisebb változtatásokkal, de marad. Hátul nincs sok álcázás, de a hátsó lámpákat eltakarják, ami arra utal, hogy a Mercedes finomít a stíluson, valószínűleg frissítve a belső textúrát.

25 Fotó

Belül a Mercedes még kevesebb frissítést hajthat végre. Az autó ugyanazokat a frissítéseket kaphatja meg, amelyek az új A-osztályhoz is érkeznek, és amelyek közé tartozik az új kormánykerék és az infotainment képernyő. A felfrissített modellnek a legújabb MBUX infotainment szoftvert is meg kell kapnia.

Ennél a ciklusközépi frissítésnél nem számítunk arra, hogy a hajtáslánc jelentős frissítéseket kap. Az autó 2,0 literes turbófeltöltős négyhengerese 302 lóerőt és 400 newtonméter nyomatékot produkál, ami változatlan maradhat az átdolgozott modellben. A motor a nyolcfokozatú duplakuplungos automata sebességváltóval párosul, 4Matic összkerékhajtással. A végsebesség továbbra is 250 kilométer/órában korlátozódna.

A Mercedes tervei a kisebbik járművével kapcsolatban továbbra is rejtélyesek. A pletykák szerint az A-osztály és a B-osztály is megszűnik, ami a GLA-t és a GLB-t nagyon fontossá tenné a vállalat számára. A GLA valószínűleg egy harmadik generációs modellt is fog szülni, amely a vállalat közelgő MMA-architektúráján alapulhat.

Ez az átállás azonban még néhány évnyi távolságra van, hisz a Mercedes még a második generációs ciklusközi frissítést sem mutatta be. A leleplezésre valószínűleg csak a jövő év elején kerül sor, amikor a Mercedes bemutatja a normál GLA-t és a GLA 35-öt is. A dögösebb AMG GLA 45 később érkezik majd. Egyelőre nem láttuk tesztelés közben, de nem lepődnénk meg, ha kémfotósaink még az év vége előtt kiszúrnák.

