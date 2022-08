A McLaren meglepetést tartogatott számunkra az idei Monterey Autóhéten. A márka bemutatja a Solust, amely a nyitott kerekű versenyautóikból merít ihletet. A cég mindössze 25 darabot készít belőle, és minden példányra van már vevő. A szállítások 2023-ban kezdődnek.

A Solusban egy Juddtól beszerzett 5,2 literes szívó V10-es motor dolgozik, amely 829 lóerőt és 650 newtonméter teljesítményt ad le. A motor 10 000 fordulat/percig pörög, és az erőforrás maga is a futómű szerkezeti eleme. A McLaren célja, hogy a jármű 2,5 másodperc alatt érje el a 100 km/h-s sebességet, a végsebessége pedig meghaladja a 320 km/h-t.

13 Fotó

A modell hétfokozatú szekvenciális sebességváltót használ, a burkolat pedig alumínium és magnézium paneleket vegyít. A hátsó felfüggesztés a sebességváltóhoz csatlakozik.

A Solus tömege kevesebb mint 2000 kilogramm, de a karosszéria több mint 1646 kilogramm leszorítóerőt képes kifejteni. Ennek érdekében aerodinamikai tokok veszik körül a kerekeket. Ráadásul az első osztófelület a karosszéria alatti alagutakba küldi a levegőt, szívóhatást érve el ezzel. A motor hűtői a hátsó sárvédők részét képező oldaldobozokban vannak.

A felfüggesztés mindkét végén kettős keresztlengőkarokból áll. A karosszéria első része tolórúddal működtetett lengéscsillapítókat rejt, hátul pedig húzórudak vannak.

A Solus egyetlen utasnak ad helyet, és a tető lecsúsztatható, hogy a vezető beszállhasson a járműbe. Minden egyes példány a vevőre szabott, mert a McLaren a vásárlóval közösen formálja az ülést és annak rögzített helyét az adott személyhez. Mint egy nyitott kerekű versenyautóban, a kormánykerék tartalmazza az alapvető kezelőszerveket és a műszerek kijelzőit. A gurulóabroncs és a halo védőszerkezet 3d-nyomtatott titánból készült.

A 25 vásárló teljes versenyélményt kap, amely magában foglal egy sofőr-fejlesztő tréningprogramot, egy FIA-hitelesített versenyruhát, sisakot és egy testre szabott HANS-eszközt.

A Solus jelenleg a fejlesztés pályatesztelési fázisában van. A vásárlók hozzáférést kapnak a prototípus vezetéséhez, ahol beleszólhatnak a jármű fejlődésébe. Amikor a folyamat befejeződik, ezek a vásárlók elmehetnek különleges pályanapokra is. Ráadásul egy láda szerszámokat, emelőket, állványokat, rádiókészleteket és egy hűtőfolyadék-előmelegítőt is tartalmazni fog, így a gépet más rendezvényekre is magukkal vihetik majd.

