Az Audi előzetesen bemutatta, hogy szerinte mi lehet az autók jövője - elektromos és automatizált. A vállalat három koncepciót mutatott be, amelyek felvázolják a jövő mobilitásáról alkotott elképzeléseiket, és a jövő év elején egy negyedik is csatlakozik a csoporthoz. A neve Activesphere, és a vállalat máris kiadta az első ízelítőt.

Az egyetlen teaser kép elég sok mindent elárul, egy magasan ülő, kupé-szerű autót mutat, alacsonyan húzódó tetővel, vaskos kerekekkel és kis sárvédőkkel. A képet megvilágítva sem derül ki sokkal több (lásd lentebb), bár az elülső fekete hűtőrácselem sokkal jobban kivehető. Ez egy letisztult, egyenes vonalvezetésű, dörzsölt formavilággal rendelkező formaterv, amely a Polestar 2 sportosabb változatának tűnik.

Ez az Audi negyedik Sphere koncepciója, a Skysphere, Grandsphere és Urbansphere tanulmányok után, amelyeket a vállalat tavaly augusztus óta mutatott be. Az Audi azért készíti ezeket, hogy egy olyan lehetséges jövőt mutasson be, ahol a teljesen elektromos autók automatizált vezetésre is képesek, ami még nagyobb szabadságot ad a tervezőknek az autó belsejének kialakításában. Ezek a koncepciók azt mutatják be, hogy mi minden lehetséges.

Az első, amit az Audi leleplezett, a Skysphere volt, egy kétüléses roadster, amely a 2021-es Pebble Beach Concours d'Elegance-on mutatkozott be először a nyilvánosság előtt. Az autó nem csak stílusos, de a tengelytávját is változtatni tudta, 25 cm-rel eltolva a Sport és a GT mód között. Ezt követte a Grandsphere, amely egy olyan luxus szedánt mutatott be, amelyet az Audi "magánrepülőgépnek az útra" nevezett.

A legújabb koncepció, az Urbansphere idén debütált. Inkább hasonlít egy furgonra, mint egy crossoverre, de az Audi úgy tervezte, hogy uralja a városi környezetet, ahol az emberek és a rakomány szállítása sokak számára létfontosságú. Sajnos ez lesz az egyetlen új koncepció, amit az Audi idén bemutat, azonban mindhárom koncepció először látható együtt az idei Monterey Autóhéten.

Az Audi Activesphere csak 2023 elején debütál. Az Audi szerint a koncepció "maximális variálhatóságot kínál majd az aktív életmódhoz - mind az úton, mind a terepen". A teaser képen mindenképpen úgy néz ki, mint egy robusztus terepjáró, és alig várjuk, hogy többet lássunk belőle.

