Az Aston Martin története során a brit luxusmárka mindig kínált V12-es erőforrást tető nélkül. Az itt látható jármű azonban valami újat képvisel. Ez egy Vantage Roadster, de most először kapható a felturbózott V12-es motorral - mindjárt kettőt is adtak neki. Köszönj tehát a (nagy levegő) 2023-as Aston Martin V12 Vantage Roadsternek.

Nagy név, de nagy erő is van mögötte. Ugyanazt az 5,2 literes, ikerturbós, V12-es motort használja, mint a keménytetős V12 Vantage, és örömmel mondhatjuk, hogy semmi sem veszett el a kabrióvá válás során. Továbbra is 690 lóerőt présel ki magából, amelyet az autó hátuljára szerelt nyolcfokozatú automata sebességváltó kezel. Továbbra is 3,5 másodperc alatt sprintel 100 km/órára, és feltéve, hogy a hajad bírja a szellőt, a végsebessége továbbra is eléri a 320 km/órát.

18 Fotó

Mit csinál másképp az Aston Martin a V12 Vantage Roadster esetében, eltekintve attól, hogy kabriótetőt szerel be? A vállalat nem árult el részleteket, leszámítva a Roadster adaptív lengéscsillapítóinak egyedi hangolását. Amint az a képeken jól látható, a bukótetős modellből hiányzik a szilárd tetős modellnél használt nagy hátsó szárny is. Ha azonban a Roadster vásárlója szeretné, a szárny opcionálisan elérhető.

A többi V12-elem Vantage alapfelszereltségként jön át, bár egy ilyen járműben tényleg semmi sem alapfelszereltség. A karosszériaelemek elöl szénszálas anyagból készülnek, akárcsak az oldalsó küszöbök. Hátul a csomagtérfedél és a lökhárító könnyű kompozit anyagból készült. A keménytetős modellel közös a széles testtartás, amely négy centivel szélesebb, mint a V8-as Vantage esetében. A Roadster agresszív kerámiafékek jóvoltából áll meg, elöl hatdugattyús, hátul négydugattyús nyergekkel. Ezek 21 colos kerekek mögött ülnek, amelyeken Michelin Pilot Sport 4S abroncsok vannak.

Sajnos a tömegek számára csak 249 ilyen autó érhető el. Ennyi Roadstert fog építeni az Aston Martin, de ha van is pénzed, hogy beszerezz egyet, már elkéstél, mert már mindegyik elkelt. A kiválasztott vásárlók számára a gyártás 2022 harmadik negyedévében kezdődik, a kiszállítások pedig az év végére indulnak.

Manny Khoshbin ingatlanmágnás legújabb videójába meghívott kettőt a McLaren főmérnökei közül, akik kipróbálhatták két Bugattiját is - le is voltak nyűgözve rendesen. Itt írtunk a részletekről.