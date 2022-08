Pebble Beachet mostanában a Monterey Autóhét legmenőbb autói népesítik be, és az egyikük egészen Németországból érkezik. A Ruf autógyártó egy nyitott tetejű autóval, a Bergmeisterrel kedveskedik a The Quail, A Motorsports Gathering résztvevőinek.

A Project RBS néven is emlegetett Bergmeister egy másik névre hallgató modellel áll egymás mellett a rendezvényen. A klasszikus 911-esre hasonlító Ruf SCR, amely 2018-ban debütált, először 2020-ban jelent meg sorozatgyártásban. Figyelemre méltó, hogy mindkét autónak ez az amerikai bemutatkozása.

17 Fotó

A Ruf Bergmeister-t a Porsche egykori hegyi autói ihlették, konkrétan a legendás Porsche 906, a 909 Bergspyder és a 718 RS 60 Spyder. A vállalat más versenyautókból is merített ihletet, mint például az 1971-es Adamowicz TransAm 911 és az 1997-es GT1 Evo.

Tony Hatter, az utolsó léghűtéses Porsche 911-es tervezője állt a Bergmeister formatervezése mögött. A speedster teljes egészében szénszálas anyagból készült burkolattal büszkélkedhet. Emellett egy újonnan kifejlesztett LED-es világítási rendszerrel is fel van szerelve, amely az összes Porsche 993-as modellhez is illik. Az egész utastér fekete Alcantara kárpitozású, beleértve a kormányt is.

Mindeközben az ülések mögött egy száraz olajteknős, léghűtéses, 3,6 literes, hathengeres turbóboxer dolgozik, amelyhez hatfokozatú kézi váltó kapcsolódik. Ezt a Ruf tervezte és építette, 450 lóerőt és 599 newtonméter nyomatékot produkál.

"Amikor 1974-ben elkezdtünk saját autókat építeni, minden a vezetés izgalmáért történt" - mondta Alois Ruf, a RUF Automobile GmbH tulajdonosa. "Megtiszteltetés számunkra, hogy szerepelhetünk a The Quail rendezvényen, és hogy barátainkkal együtt ünnepelhetjük a vezetés iránti szenvedélyt. A Bergmeister a legelemibb vezetési élményt testesíti meg, míg az SCR a Pfaffenhausenben dolgozó csapatunk legújabb technológiai kínálatát emeli ki."

Manny Khoshbin ingatlanmágnás legújabb videójába meghívott kettőt a McLaren főmérnökei közül, akik kipróbálhatták két Bugattiját is - le is voltak nyűgözve rendesen. Itt írtunk a részletekről.