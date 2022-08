Nehéz elhinni, hogy 20 év telt el azóta, hogy az első Koenigsegg CC8 az utakra került. Ennek az örökségnek állít emléket a Koenigsegg CC850, egy olyan jármű, amely szinte teljesen megegyezik a 2002-es trendteremtő szuperautóval. Alul azonban nagyon más, és ez magában foglalja a kilencfokozatú automata sebességváltót működtető hatfokozatú kézi váltót (kuplunggal). Várjunk csak, micsoda?

Mindjárt elmagyarázzuk, de előbb mondunk néhány számot. A CC850-ről egyelőre kevés az információ, de a Koenigsegg szerint a Jeskóból származik az ikerturbós V8-as motor, amely E85-ös üzemanyaggal töltve 1385 lóerőt produkál. Normál benzinnel a teljesítmény mindössze 1185 lóerőre csökken. A maximális nyomaték 1385 newtonméter, és furcsa módon a CC850 súlya pont 1385 kilogramm. Úgy tűnik, a Koenigsegg szereti ezt a számot.

8 Fotó

Most pedig jöjjön az igazán érdekes rész. A motorhoz hasonlóan a Jesko kilencfokozatú "Light Speed Transmission" sebességváltóját hozták át a CC850-re. Ha azonban belenézünk az alaposan felfrissített pilótafülkébe, akkor egy hatfokozatú, kézi váltókart találunk. Ez nem csak egy látványelem a szekvenciális sebességváltáshoz, mint a Jeskóban, mert van egy kuplungpedál is, amelyet a vezetőnek kell működtetnie. De itt a lényeg - ez lényegében egy teljesen elektronikus dolog. A Koenigsegg egy kuplungpedál működtetését és a mechanikus sebességváltást köti a kilencfokozatú többkuplungos váltóhoz.

Az eredményt a Koenigsegg - dobpergés - TWMPAFMPC váltónak nevezi. Ez a betűleves a The Worlds Most Powerful And Fastest Manual Production Car (A világ legerősebb és leggyorsabb manuális szériaautója) rövidítése. Manuális üzemmódban a CC850 úgy megy, mint egy normál kézi sebességváltós autó. A sebességváltáshoz a kuplungra van szükség, és ha úgy bénázol, mint a bátyád Skodájában, akkor le fog robbanni.

A kilencfokozatú sebességváltóból mindig csak hat fokozat áll rendelkezésre, a konkrét fokozatok azonban a vezetési módtól függően változnak. Így mind a kilenc sebességfokozat elérhető lesz, csak üzemmódot kell váltani, hogy elérjük őket. Vagy ha csak mászkálni szeretnél, akkor az automata üzemmódhoz tolod a kart egészen jobbra. Ebben az állásban a meghajtás le van kapcsolva, és az összes előremeneti fokozat elérhető. A hátrameneti fokozat a tetején van.

Ami a teljesítményt illeti, a Koenigsegg még nem áll készen arra, hogy konkrét statisztikákat osszon meg. A Jeskónál kisebb teljesítményével nem fog versenyezni a legnagyobb végsebesség címéért, de az eredeti CC8S teljesítményének több mint kétszeresével rendkívül gyorsnak kell lennie. Emellett rendkívül ritka is lesz, mivel a Koenigsegg mindössze 50 példányt fog építeni a cég alapítójának, Christian von Koenigseggnek az 50. születésnapja alkalmából.

