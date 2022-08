A Lucid Air Sapphire a márka új teljesítménycsúcsaként debütál a The Quail, A Motorsports Gathering rendezvényen, a Monterey Autóhét alatt. A három, több mint 1200 lóerőt teljesítő villanymotorral rendelkező modell közvetlenül a Tesla Model S Plaid-et veszi célba.

Az Air Sapphire mindkét hátsó kerekét egy-egy villanymotor hajtja, emellett egy harmadik motor forgatja az első tengelyt. A vállalat egyelőre csak annyit közöl, hogy a teljesítmény meghaladja az 1200 lóerőt. A végleges szám később érkezik, az autó képességeinek műszeres bemutatásával együtt.

A Lucid előrejelzése szerint a Air Sapphire kevesebb mint 2,0 másodperc alatt képes elérni a 100 kilométer/órás sebességet. A 100 mérföld/órás (161 km/óra) sprint kevesebb mint 4,0 másodpercet vesz igénybe. A vállalat becslése szerint a negyedmérföldes sprinthez kevesebb mint 9,0 másodpercre lesz szükség. Az autógyártó megjegyzi, hogy e teljesítmény eléréséhez nincs szükség "hosszadalmas előkondicionálási folyamatra".

A két hátsó motor az egyenes vonalú gyorsuláson túlmenő előnyöket is kínál. Különböző irányú nyomatékot tudnak küldeni mindkét kerékre, ami élesebb kanyarodást tesz lehetővé. Ha egy kanyar különösen szűk, akkor a hajtáslánc-vezérlő lefékezi a belső kereket, miközben az erőt a külsőre irányítja.

Ahhoz, hogy ez a technika működjön, a hátsó motorok új hőcserélőket és nagyobb hűtőfolyadék-áramlási sebességet használnak. A Lucid szerint az akkumulátorrendszer nagyobb teljesítményt és pontosabb hőkezelést kapott, de a vállalat közleménye nem árul el konkrétumokat a finomításokról.

A Sapphire az Air más változataihoz képest merevebb rugókat és felfüggesztéseket, valamint átdolgozott lengéscsillapító-beállításokat kapott. Az ABS, a kipörgésgátló, a menetstabilizáló és az elektronikus szervokormány beállításai is eltérőek. A jármű alapfelszereltségként karbon-kerámia féktárcsákkal kerül forgalomba.

A Sapphire U-alakú kialakítású küllős kerekeken közlekedik. Ezek külső oldalára egy szénszálas aero tárcsa csatlakozik. A Michelin PS4S abroncsok elöl 20, hátul 21 colosak.

A szedán a bevezetéskor kizárólag az új Sapphire Blue színben kapható, és alapfelszereltségként a Stealth Look csomagot is tartalmazza. A belső térben erősen párnázott sportülések találhatók, de továbbra is 18 irányú elektromos állítással, fűtéssel, szellőzéssel és masszázsfunkciókkal.

A Lucid Air Sapphire gyártása 2023 első felében kezdődik, és a vállalat augusztus 23-án kezdi meg az előfoglalások felvételét. Az árak az Egyesült Államokban 249 000 dollárról (kb. százmillió forintról) indulnak, egy jelenleg meg nem adott szállítási díj nélkül.

