Egyedi formatervezés, kiemelkedő technológia, nagyon ritka és meglehetősen drága: így lehetne jellemezni a Bugatti hosszú története során megalkotott autókat. De még a híres modellek között is vannak olyanok, amelyek különösen kiemelkednek, mint például a Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid Usine. A modell ugyanolyan ritka, mint amilyen szép és titokzatos.

1934 októberében a Bugatti a Párizsi Autószalonon mutatta be a nemzetközi autós sajtónak és az autórajongóknak a Type 57 Roadster Grand Raid modellt. A "Grand Raid" a legendás Bugatti Type 57 több karosszériaváltozatának egyike, amelyet kifejezetten versenyzésre terveztek: a "Raid" francia nyelven egy hosszú és kimerítő ralit jelent, a Párizs-Dakar stílusában.

A Bugatti összesen mindössze tíz Grand Raid alvázat épített annak idején, amelyek közül a leglenyűgözőbb a Type 57 Roadster Grand Raid Usine, melynek elegáns karosszériája alumíniumból készült. Az egyetlen ismert modell az 57222-es alvázszámot viseli, és a Bugatti alapítójának, Ettore Bugattinak a kedvenc színeire, feketére és sárgára van festve.

A Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid Usine-t néhány titok övezi. Az "Usine" például soha nem volt hivatalos Bugatti-darab. A modellt állítólag Jean Bugatti, a Bugatti-alapító Ettore Bugatti fia tervezte.

A Type 57 Roadster Grand Raid modellek abban különböznek az olyan változatoktól, mint a Type 57SC Atlantic és a Type 57S Atalante, hogy versenyzésre tervezték őket. Ez az aerodinamikus, nyújtott szárnyakon, a V alakú szélvédőn és az aerodinamikus fejtámlákon is megmutatkozik.

A Bugatti többek között a kormányoszlop dőlésszögét is úgy állította be, hogy a sofőr hátrébb kerüljön. A Bugatti megváltoztatta a váltókar, a kézifék és a pedálok helyzetét is.

Nem sokkal azután, hogy a Bugatti a Párizsi Autószalonon bemutatta a gyönyörű formatervű és kifinomult futóművű Type 57 Roadster Grand Raid Usine-t, a legendás autóversenyző, Pierre Veyron benevezett vele a Párizs-Nizza ralira; 2005-ben róla nevezték el a modern kor első Bugattiját, a Veyront.

De ha folytatjuk a modell történetét, 1935 áprilisában a Type 57 Roadster Grand Raid Usine első helyezést ért el a Chavigny-i hegyifutamon, Robert Benoist profi versenyzővel.

Ezt a modellt 1946-ban egy Bugatti-rajongónak adták el. Az új tulajdonos módosította a roadstert, többek között a szárnyakon lévő fényszórók cseréjével. Mivel az eredeti autót erősen módosították, később teljesen visszaállították az 57222-es alvázszámú, a Párizsi Autószalonon látható eredeti konfigurációját. Ma ez a különleges Bugatti a Louwman Múzeumban található.

Az 1934-ben alapított múzeum a világ egyik legszebb magángyűjteményének ad otthont, amely mintegy 275 történelmi autót és motorkerékpárt tartalmaz, és megnyitása óta a Louwman család tulajdonában van.

Jelenleg Evert Louwman, az alapító Pieter Louwman fia vezeti. Ez a látványos autógyűjtemény Hollandia egyik legimpozánsabb épületében található, amelyet a Driehaus-díjas építész, Michael Graves tervezett, és amely a hágai Leidsestraatweg-en található.

