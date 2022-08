Június végén megszűnt a sokak által közkedvelt moratórium, mely lehetővé tette, hogy olyan autók is az utakon legyenek, melyek több mint négy éve nem jártak vizsgaállomáson. Ez annak köszönhető, hogy a kormány 2020 március 11-én életbe lépő rendelete alapján a 2018 március 11-én, vagy később műszaki vizsgát teljesítő autók részt vehettek a forgalomban, egészen 2022 június 30-áig.

Június elején közel 880 ezer autó várt friss műszakira hazánkban, így a vizsgaállomásokon feltorlódott a várólista, és sokan kicsúsztak a határidőből. Ez azonban nem járt következményekkel, ugyanis a vizsgára való jelentkezést igazoló dokumentummal elkerülhető volt a büntetés.

Természetesen ennek következményében erősen felhígult a hazai használtautó-piac, hiszen rengetegen döntöttek úgy, hogy inkább megválnak a már leszolgált és vizsgára, ezáltal közúti közlekedésre alkalmatlan autóktól.

Ennek következtében, ha megtekintjük a kínálatot, akkor 100.000,-Ft-ig 20 darab magyar papíros, de műszakival nem rendelkező, esetleg forgalomból ideiglenesen kivont autót találunk a HaHu-n, míg 200.000,-Ft-ig ez a szám már 256-ra nő, ami elképesztő a jelenlegi árfolyamok mellett.

Természetesen az első merítési lehetőségben nem találunk igazán nagy csodákat, a 20 autó nagyrészt kettes Swiftekből és B Corsákból áll, de a miénk lehet 60 ezerért egy kuplunghibás, katalizátor nélküli B Vectra is.

A legolcsóbb autó pedig egy Twingo, melynek ugyan hiányoznak az ablakainak egy része, de pink színe és a napfénytető akár még jó biznisszé is alakíthatja a vételt. Ráadásul „csak” tavaly nyáron járt le a műszakija, így előnyben van a többi bontószökevénnyel szemben.

200 ezerig azért már „komolyabb” Swifteket is kaphatunk, igaz ezek is még inkább a kínálat aljáról vannak. Miénk lehet azonban egy kevés kilométeres Ford KA, egy S40-es Volvo, vagy egy Renault Laguna is.

A legdrágább műszaki nélküli autó egy SLS AMG Coupé 2011-ből, melynek májusban járt le a műszakija a hirdetés szerint. Őt potom 101 millió forintért kaparinthatjuk meg. Van azonban 79 millióért 2016-os, 11 kilométert futott M4 GTS is, de Ferrari Californiát, S-osztályos Mercit, McLarent, és Aston Martin DBS-t is hirdetnek műszaki vizsga nélkül.

A DeLorean bajba kerülhet: nem sokkal az Alpha5 bemutatója után a Karma beperelte őket, mivel szerintük tőlük lopott szellemi tulajdont használtak fel egy autójukhoz. A részletekről itt írtunk.