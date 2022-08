A Genfi Nemzetközi Autószalon (GIMS) szervezői bejelentették, hogy a 2023 februárjára tervezett kiállítás nem kerül megrendezésre. Úgy döntöttek, hogy "a világgazdaság és a geopolitika bizonytalanságai, valamint a világjárvány kialakulásával kapcsolatos kockázatok miatt" lemondják.

Emlékeztetőül: a GIMS, a világ egyik legszínvonalasabb és premierekben leggazdagabb autószalonja legutóbb 2019-ben került megrendezésre, bár előtte évtizedeken át évente tartották. A show-t először a koronavírus, majd az általa okozott pénzügyi nehézségek sújtották: a motorkiállítást évről évre elhalasztották.

A kiállítás helyreállításának következő kísérletét 2023. február 14-19. között tervezték, bár a hagyományosan márciusban megrendezett szalon kétszer hosszabb ideig szokott tartani.

De itt a jó hír. A GIMS szervezői egy évvel ezelőtt jelentették be a Katari Turisztikai Hatósággal való partnerséget. Úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy teljesen új autókiállítást Katari-Genfi Nemzetközi Autókiállítás néven, és kétévente Dohában, a közel-keleti állam fővárosában rendezik meg. És most megérkezett a megerősítés: a debütáló biennálé idén novemberben meg is lesz tartva.

A Katar turisztikai vonzerejét növelni hivatott rendezvény időpontjáról, sőt még a formátumáról sem született még döntés: egyelőre csak annyit tudni, hogy a dohai kiállítási és kongresszusi központ ad otthont neki, és a főváros számos más helyszínén külön események kísérik majd.

