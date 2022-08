Napok óta erről beszél a város: az új Porsche 911 GT3 RS 992-es generációja most debütált az interneten, és azonnal megkezdődött a visszaszámlálás, hogy személyesen is láthassuk. Ez a pillanat azonban gyorsan elérkezett, mivel a sportkocsi éppen ma volt látható a The Quail, A Motorsports Gatheringen, a Pebble Beach Concours d'Elegance keretein belül megrendezett eseményen, egy nagyon különleges megjelenésben.

A képeken látható GT3 RS valójában egy egyedi példány, amelyet a Porsche tervezői a "Tribute to Carrera RS" elnevezésű csomaggal alakítottak át, ezzel tisztelegve az 1972-es ikonikus 911 Carrera RS 2.7 előtt, amely idén ünnepli bemutatásának 50. évfordulóját. De ezzel még nincs vége, mert ahogy azt Kjell Gruner, a Porsche North America elnök-vezérigazgatója bejelentette, az autó lesz az ihletője egy limitált szériás Porsche Exclusive Manufaktur darabnak, amelyet kizárólag az amerikai vásárlóknak kínálnak.

29 Fotó

A képeken látható, hogy a Monterey Autóhéten kiállított Porsche 911 GT3 RS-t alaposan átalakították. A karosszéria alapként gyöngyházfehér, zöld részletekkel és grafikával, ami ugyanaz a színkombináció, amelyet 1972-ben az első 911 RS modellen kínáltak, de kissé átértelmezve (az eredeti fényezés például fényes volt).

A kerekek is ugyanilyen zöldre vannak festve, míg a légbeömlők továbbra is feketék; az Exclusive Design hátsó lámpák már nem pirosak, hogy hangsúlyozzák a fehér-zöld kontrasztot, a hátsó szárny felső felülete pedig fehér, kontrasztos logókkal. Belül ugyanez a színösszeállítás, a kontrasztos varrás és a díszítőelemek a fehér és zöld külsőt idézik.

Az, hogy a GT3 RS egy álomautó volt, már eddig is tudott volt, tökéletes egyensúlyt jelent egy hétköznapi sportautó és egy versenyautó között, amellyel köridőket lehet futni versenypályák nyílt napjain. Az aerodinamika talán az az aspektus, amelyre a Porsche mérnökei a leginkább összpontosítottak: aktív és akár a kormánykerékről is állítható, a spoiler úgy alkalmazkodik, mintha DRS lenne, hogy kedvezzen a végsebességnek, nagyobb terhelést generáljon vagy fékezéskor lassítson.

A 4,0-literes szívómotor teljesítménye 525 lóerőre nőtt, a hétsebességes PDK duplakuplungos váltó pedig a GT3-asnál rövidebb áttételezéssel rendelkezik, így a 0-100-as gyorsulás 3,2 másodperc, a végsebesség pedig 296 km/óra. A fékeket is megnövelték, miközben az elektronikát újrakalibrálták.

