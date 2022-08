A Nio meg akarja hódítani az európai piacot, így bejelentette egy második akkumulátorcsere-állomás megnyitását. Ez a megoldás az autósok életét kívánja megkönnyíteni azáltal, hogy az üres akkumulátort néhány perc alatt kicseréli egy tele akkumulátorra, a jobb esetben fél órás töltés helyett.

Ez az új állomás ismét Norvégiában, Vestby városában található. A Power Swap Station a norvég fővárost, Oslót Göteborggal összekötő E6-os autópálya mentén található. Ez Skandinávia egyik legforgalmasabb autópályája.

A kínai gyártó nem áll meg itt, további két állomás megnyitására készül a Norvégia nyugati partján fekvő Bergenben. A vállalat ott fogja felépíteni második márkakereskedését is.

Kínában a Nio több mint 900 ilyen állomással rendelkezik. A hálózat folyamatosan növekszik, és a Shell-lel való partnerség aláírásával a következő hónapokban/években várhatóan további töltőállomásokat nyit a vállalat. A két vállalat együttesen 4000 váltóállomásból álló globális hálózatot tervez létrehozni, 3000-et Kínában és 1000-et azon kívül. Emlékeztetőül, az akkumulátorcsere-állomások a második generációjukban vannak. Egy állomás naponta akár 312 akkumulátor cseréjére is képes.

A Nio meg kívánja erősíteni jelenlétét Európában. Norvégia után a Nio az év végéig Németországban, Hollandiában, Dániában és Svédországban is meg akar jelenni. Magyarországon 500 kW-os töltő- és akkucsereállomásokat gyártó üzemet is szeretne építeni. Igen, a Nio nem csak azt kínálja ügyfeleinek, hogy kicseréljék az akkumulátoraikat, hanem azt is, hogy nagyon gyorsan feltöltsék azokat. A Nio az ET7-es modelljét is piacra dobja ősztől, ez 1000 km-es hatótávolságot ígér.

