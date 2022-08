Az Alfa Romeo nehéz helyzetbe került, nem csak azért, mert messze nem teljesít úgy az eladások terén, mint a vetélytárs márkák, sőt a Stellantison belül a Fiat-csoportot a Jeep tartja el, de ezen felül még más probléma is van a milánói gyártó háza táján.

Az ordító V6-os motorokról, valamint a hétezer fölé forgó változószelepvezérlésű benzinmotorokról, na meg a világ első sorozatgyártású közvetlen befecskendezésű dízelmotorjairól ismert márkának is hamarosan át kell állnia a teljesen elektromos meghajtásra.

Az Alfa mindig is a sportosság és a szemet gyönyörködtető dizájn nagykövete volt. Utóbbiról már a korábbiakban állásfoglalást tett a márka, miszerint nem hajlandóak átállni az elektromos autók új dizájnelvére, maradnak a hagyományos alfás vonalaknál, de most előbbi is szóba került.

Az Alfa Romeo 2027-re egy teljesen elektromos modellcsaládot kínál majd, de mielőtt végleg eltemetnék a belsőégésű motorokat, még néhány újabb nagy dobásra készülnek. Sokan úgy vélték, hogy a Giulia GTAm lehet a belsőégésű motorok végső szerenádja az Alfánál, de a hírek szerint érkezhet még egy kétüléses sportautó is.

Az Auto Expressnek nyilatkozva az Alfa Romeo vezérigazgatója, Jean-Philippe Imparato utalt egy különleges, tisztán belsőégésű motorral hajtott sportautó-projektre, amelyet jövőre láthatunk, és amelynek stílusát olyan történelmi Alfák ihlethetik, mint az ikonikus 33 Stradale: „Az Alfa a sportosságot jelenti. Valami sportosat fognak látni 2023 első felében.”

„Két forgatókönyvünk van: teljesen elektromos és teljesen belsőégésű motorok. Azt mondhatom, hogy [ez az autó] nagyon izgalmas lesz, nagyon drága, nagyon szelektív. Valószínűleg lesz néhány meglepő, érdekes ötletünk, ami nem éppen elektromos lesz, mindezt az elkövetkező két évben."

Az autó valószínűleg középmotoros lesz, várhatóan a Busso-motorok kivezetése után, a Giulia és Stelvio QV-ből már jól ismert V6-os örökös kerülhet majd bele, mely Ferrari-alapokra épül. Várhatóan szénszálas karosszériát kaphat, amelyet a márka hatvanas évekbeli sportkocsijai ihletett, természetesen mindezt az Alfa legendás körkörös GTA felnijeivel.

„November végén leszek abban a helyzetben, hogy bemutassam Önöknek a 2023-as termékeseményt. A sportosság után hozzáadjuk az olasz és a piros szót, és máris megvan az Alfa Romeo pozicionálása. Ez egyszerű. Könnyen kivitelezhető" - mondta Imparato.

„Nem én vagyok az egyetlen, aki szereti az Alfa múltját. Annyi fantasztikus ötletünk van, amelyek az ikonikus történelmünkön alapulnak, ezért mondhatom, hogy igen, de azt is mondhatom, hogy semmi máshoz nem hasonlítható lesz majd” – tette hozzá.

Az Alfa azonban nem áll meg a sportautóknál, hiszen a márka további különleges, limitált szériás modelleket tervez. Amikor ezek lehetőségeiről kérdezték, Imparato azt mondta: „A válasz igen. Átláthatónak és következetesnek kell lennünk, hadd mondjam el, hogy nem fogok új GTA különkiadásokat készíteni. Eladtunk 500 autót, és ezt a fajta elkötelezettséget tiszteletben fogjuk tartani. Nem fogjuk a vásárlót minden évben egy új GTA különkiadással b*sztatni, szóval nem fogok ilyet csinálni. Ezt leszámítva, ha az a kérdés, hogy dolgoznak-e néhány nagyon különleges kiadáson, a válaszom igen."

