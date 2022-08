A Skoda hamarosan új szoftververziót ad ki az összes Enyaq iV-re. Ez az ME3 frissítés, amelyet eredetileg a cseh elektromos autó Coupé változatával vezettek be.

A frissítés számos fejlesztést hoz magával az infotainment-felületen, de az akkumulátor-menedzsmentet is finomhangolja, ami növeli az autó töltési teljesítményét és hatékonyságát.

Kezdjük a szórakoztató rendszerrel. Az ME3 szoftverrel mindenekelőtt egy új navigációs rendszer áll rendelkezésre, kibővített Skoda Connect szolgáltatásokkal. Ezek közé tartozik, hogy kiszámíthatja, hogy egy lefoglalt töltőállomáshoz érve hány százaléknyi töltés marad még hátra, és mennyi időt kell várni a töltéshez.

Ezen túlmenően új töltőállomások könnyen hozzáadhatók, és további szűrők alkalmazásával pontosabb infrastruktúra-keresés végezhető. Az OTA frissítéssel a Skoda Enyaq az infotainment fronton is javítja a digitális műszerek és a Head Up Display grafikáját, több részletet is hozzáadva.

A frissítés telepítése után lehetőség nyílik az autó további testreszabására is a különböző vezetők preferenciáinak megfelelően, a kormánykerék, az ülések és a tükrök helyzetének, a vezetőtámogató rendszerek működésének és az utastér hőmérsékletének beállításával az egyes sofőrök preferenciáinak megfelelően.

A Skoda által az ME3 szoftverrel bevezetett előnyök között van az autó töltésének kezelésével kapcsolatos - alapvető - előny is. A 62 kW-os akkumulátorral felszerelt változatoknál a maximális teljesítmény mostantól 120 kWh-val, míg a 82 kWh-s akkumulátorral felszerelt változatoknál 135 kWh-val tölthető fel. Ez egy hasonló fejlesztés, mint amin a Volkswagen ID-k némelyike is átesett.

Az ME3 emellett rendelkezik a bármikor be- és kikapcsolható "Battery Care" üzemmóddal, amely automatikusan leállítja a töltést, ha elérte a 80%-ot (ez a funkció az akkumulátor teljesítményének megőrzését és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását szolgálja), valamint a továbbfejlesztett hőkezeléssel, amely lehetővé teszi a kissé nagyobb hatótáv fenntartását, különösen téli vezetés esetén.

