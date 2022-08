Nem ritka, hogy a hivatásos sofőröket a kizárólag vészhelyzeti esetekre fenntartott leállósávon büntetik meg, amiért megállnak valami miatt, ami a szabályok szerint nem indokolt. A kamionosok ugyanakkor kicsit másképp látják a helyzetet.

Sok esetben ugyanis nincs elegendő parkoló- és pihenőhely, ezért kénytelenek időnként a leállósávot használni. Spanyolországban is történt egy ilyen eset, ahol a sofőr konkrétan ebédet készített magának.

Amivel persze nem is lenne baj, csakhogy ez egy leállósávban jutott az eszébe. Szerencsétlenségére a hatóságok is arra jártak, és azonnal kiszúrták a gázpalack mellett főzőcskéző sofőrt – írta a trans.info.

A spanyol férfi amellett, hogy helyszíni bírságot is kapott, még a teherautóját is alaposan átvizsgálták és megállapították, hogy hét gumiabroncs is rossz állapotban van, melyeket le kellett cserélni, mielőtt folytathatta az útját.

Ezt is olvasd el: Ezzel a tető nélküli tanulmánnyal élteti a Q-részleget az Aston Martin