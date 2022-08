Az Oldsmobile Cutlass Supreme volt az első sorozatgyártású autó, amely már 1988-ban head-up kijelzővel rendelkezett. A HUD-ok azóta sokat fejlődtek, és egyre nagyobb méretűek lettek, a Lexus LS például 24 hüvelykes kivetítést kínál. A nagy mértékben konfigurálható, modern berendezések rengeteg információt jelenítenek meg éles felbontásban. Néhány autógyártó azonban már megtalálta a módját annak, hogy a volán mögött ülők szó szerint az úton tartsák a szemüket.

A Mercedes volt az első az S-osztályhoz opcionálisan rendelhető Digital Lighttal néhány évvel ezelőtt, de most egy mainstream márka is bemutatta előzetesen a saját hasonló technológiáját. A Ford olyan "nagy felbontású" fényszórókon dolgozik, amelyek nem csak az utat világítják meg. A gyártó fényszórói egyben táblák kivetítőjeként is funkcionálnak, mivel az útirányokat, sebességkorlátozásokat és még az időjárási információkat is megjelenítik az úton, közvetlenül a vezető látóterében.

5 Fotó

A technológiát nem csak a sofőrökre gondolva fejlesztették ki, hanem az út többi résztvevőjének megsegítésére is. Releváns példa erre, amikor az útburkolati jelzések elhalványulnak vagy nem egyértelműek, és az emberek nem látják megfelelően az előttük lévő zebrát. Ezek a fényszórók kivetíthetnék a zebrát, ami csökkentené a gyalogos balesetek kockázatát. Ezenkívül a fényszórók megvilágíthatnák azt az utat, amelyet a járművezető a kerékpárosok biztonságos elhaladásához hagyna.

A cég olyan jövőt lát, amelyben a fényszórók összekapcsolódnak az infotainment navigációs rendszerrel, hogy figyelmeztessék a vezetőt a csúszós körülményekre, a leesett hóra, a jeges utakra vagy az előttük lévő ködre. Ha a sofőr a navigáció segítségével beírja az úti célt, a közelgő kanyarokat az úton is megjelenítenék. Mivel az autók egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, egy másik szép funkció az lenne, ha a fényszórók kivetítenék a jármű szélességét. Ez lehetővé tenné a járművezető számára, hogy lássa, van-e elég hely ahhoz, hogy beférjen egy parkolóhelyre vagy átférjen egy résen.

A Ford nem árulja el, hogy a nagy felbontású fényszórókat mikor fogja bevezetni egy szériamodellben, de eljön az idő, amikor ez a technológia nem kizárólag a luxusautókban lesz jelen.

A Porsche a Pixar segítségével életre keltette a Verdák Sally Carreráját, az eredmény pedig elég meggyőző lett, itt lehet megnézni.