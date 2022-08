Jeremy Clarkson, James May és Richard Hammond új évadot forgatnak a The Grand Tour című, ma már híres műsorból. A The Sun című brit lap szerint a trió egy használaton kívüli haditengerészeti támaszponton, a norvégiai Tromsø városához közeli Olavsvernben vett fel egy jelenetet.

Mindegyiküknek nagy sebességgel kellett áthaladniuk egy szűk, sziklás alagúton. Az első beszámolók szerint az alagút világítása jelentett problémát: "Az alagút fényei csak úgy kapcsoltak be, ahogy az autó haladt, így mindhármuknak csak másodpercük volt reagálni, mielőtt elfogyott volna a helyük" - írja a The Sun.

James May egy Mitsubishi Lancer Evo VIII-at vezetett, amikor 120 km/órás sebességgel az alagút falának ütközött. Kórházba szállították, és a feltételezések szerint legalább egy bordája eltört. Egy forrás azt mondta a The Sunnak, hogy Clarkson és Hammond nagyon aggódott, mivel James "az ütközéskor erősen beverte a fejét, és csupa vér volt". James May "hát- és nyakfájásra is panaszkodott". Állítólag "csak egy-két nappal később" folytatta a forgatásokat, miután az orvosok engedélyt adtak erre.

Úgy tűnik, hogy ezt a balesetet a produkció elhallgatta. A Redditen egy felhasználó megerősítette (lásd a cikk alján beágyazott posztot), hogy öt hónappal ezelőtt találkozott Jeremy Clarksonnal és Richard Hammonddal egy norvégiai benzinkúton. A hozzászólásokban kifejtette, hogy James May nem volt jelen, mivel a forgatás alatt Tromsø városában balesetet szenvedett.

Arra is emlékszünk, hogy márciusban Jeremy Clarkson egy fotót posztolt az Instagramon a Mitsubishi Lancer Evo VIII (sárga) és a Subaru Impreza WRX (kék) autóról, ezzel tisztelegve Ukrajna előtt. Ez azt mutatja, hogy ennek a sorozatnak a forgatása nem ma kezdődött.

A részletekről többet fogunk tudni, amint az 5. évad adásba kerül. A megjelenés időpontját a Prime Video még nem jelentette be.

