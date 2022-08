Van egy mondás, miszerint a valaha gyártott Land Roverek 90 százaléka még ma is az utakon van; a maradék 10 viszont már ott van, ahova szánták: egy autómentőn.

Ez a vicc már ősidők óta él, ami sokat elmond a Land Rover hírnevéről. Ezt a viccet hivatott reprezentálni egy YouTube-videó, amelyben egy új Land Rover Defender látható, amelyet egy nyerges vontató szállít. Természetesen mindkettő Lego formában.

A videó a Lego Life-tól származik, és bár úgy hangzik, mintha a brit autógyártónak akarnának odaszúrni egyet, valójában valami mást akartak bemutatni.

A videó valójában azért készült, hogy megmutassa, milyen jó a Tatra Lego teherautó felfüggesztésének beállítása. A Tatra egy cseh járműgyártó, és a világ egyik legrégebbi autógyára, 1850-ben alapították.

Ellentétben a hivatalosan kiadott Land Rover Defender Lego Technickel, a Tatra T813 8x8 teherautó egy MOC vagy My Own Creation, azaz rajongói alkotás, méghozzá egy távirányítású változat. Korábban már láttunk egyet, amelyik könnyedén kúszik sziklákon, most itt az ideje, hogy megnézzük egy futószalagos teszten, miközben egy Lego Defendert szállít a platóján.

A Tatra különböző sebességgel ment végig a futópadon, kezdve 7 kilométer/órával. Különböző méretű bukkanók is kerültek elé, de a Lego teherautónak ez gyerekjáték volt. A gyorsabb, 16 km/órás sebességű menetnél egy rámpa került az egyenletbe, ami kicsit megdobta a platón tökéletesen leláncolt Defendert.

Végül 21 km/h sebességnél a Lego Tatra a hozzáadott nagyobb rámpán szétesett. A teherautó kereke leszakadt, aminek következtében a Defender hátulról leesett, és a futószalag mellett landolt.

