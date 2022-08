Sajnos a Tesla nem sok hírt oszt meg, és nincs PR-osztálya, amely ellenőrizhetné vagy cáfolhatná a sajtóban felbukkanó állításokat. Azonban Elon Musk vezérigazgató említései közepette a vállalat Fremontban található gyárának lehetséges jövőbeli bővítéséről, a közelben megkezdődtek a munkálatok. Musk nemrég azt is megjegyezte, hogy a Tesla Fremont csapata mostanában "nagyon jól tolja".

A Teslarati szerint nem csak a fremonti gyár mellett zajlanak nyilvánvalóan építkezések, hanem úgy tűnik, hogy magánál a gyárnál és annak közelében is nagy az aktivitás és a "zsongás". A kiadvány a 在曠野遇見神 csatorna által a YouTube-ra feltöltött, nemrég készült drónvideóból szerzett tudomást ezekről a részletekről.

A fremonti gyár volt egy ideig a Tesla első és egyetlen autóipari üzeme, bár végül Kínában is nyitott egy gyárat, amely azóta az elsődleges exportüzemévé vált. A Tesla nemrégiben Németországban és Texasban is nyitott egy gyárat. Musk emellett úgy döntött, hogy a Tesla központját hivatalosan is áthelyezi Kaliforniából Texasba. Azt azonban elmondta, hogy a fremonti gyár továbbra is gyártani fogja az autókat, és potenciálisan bővülni fog a jövőben.

Ahogy a fenti, a Fremont gyár felett drónnal átrepülő videón látható, a gyárban és környékén határozottan nagy a nyüzsgés. Az sem kétséges, hogy a közelben építkezés folyik, bár nem tudhatjuk biztosan, hogy ez a Teslához kapcsolódik-e.

Ez azt jelenti, hogy a vállalat már lebontott néhány épületet az ingatlanon, és úgy tűnik, hogy az erre használt szerkezetek még működőképes állapotban voltak, ami arra utal, hogy az autógyártó valami újnak alakíthat ki helyet.

Függetlenül az esetleges frissítésektől, Musk a Tesla 2022-es második negyedévi eredmény-konferenciahívása során elárulta, hogy a fremonti gyár nemrég rekordokat döntött a termeléssel kapcsolatban. Sőt, azt állította, hogy a gyár a legtermelékenyebb autógyár az Egyesült Államokban, és ez még a legutóbbi rekordot jelentő termelési szám előtt volt.

Lengyelországban két motoros elég szerencsétlen találkozását rögzítette egy fedélzeti kamera, a videót itt lehet megtekinteni.