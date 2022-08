Az Aston Martin Valkyrie és a Mercedes-AMG One jelenleg a két legegzotikusabb hiperautó - nem csak a ritkaságuk miatt, hanem azért is, mert attól még, hogy van rá pénzed, nem biztos, hogy tudsz is belőle venni. Van azonban egy ember, aki mindkettőt meg tudja venni, és nemrég pont egy Valkyrie volánja mögött ülve látták.

David Coulthardról van szó, aki 2019-ben megerősítette, hogy megrendelte mind az Aston Martin, mind a Mercedes-Benz hiperautóját. Az egykori F1-es pilótából lett kommentátor és műsorvezető egy Valkyrie-t vezetve volt látható az ExoticCarspotters jóvoltából a YouTube-on.

A 13-szoros nagydíjgyőztest fia, Dayton Coulthard kísérte el, miközben lazán parádézott egy Valkyrie-vel Monaco utcáin. Úgy tudni, hogy a Valkyrie - Marina Blue külsővel, világoskék Alcantara kabinban - Coulthard sajátja, alvázszáma: 86 a 150-ből.

A beavatatlanok számára a Valkyrie egy F1 ihlette hiperautó, amelyet egy 6,5 literes Cosworth V12-es szívómotor hajt, amely 11 000-es fordulatszámig pörög. Ez egy Rimac által kifejlesztett hibrid rendszerrel együttműködve összesen 1140 lóerőt ad le.

Az Aston Martin első igazi hiperautóját a Red Bull F1-es főtervezője, Adrian Newey tervezte. A fejlesztést is a csapat Milton Keynes-i bázisán végezték, ahol az Aston Martin egy tervezőstúdiót hozott létre. Coulthard F1-es pályafutása utolsó éveiben a Red Bull Racing versenyzője volt.

Mint említettük, a Valkyrie-ből mindössze 150 darab készül majd, amelyek egyenként több mint 3 millió dollárba, azaz több mint egymilliárd forintba kerülnek. A Valkyrie szállítása tavaly novemberben kezdődött, így nem meglepő, hogy egy maroknyi példányt már megkaptak a vásárlók.

Eközben a kézzel összeszerelt Mercedes-AMG One gyártása nemrég kezdődött, a kiszállítások idén indulnak. Talán egy napon Coulthardot láthatjuk majd az AMG One pilótájaként is.

