Két generáció és három évtized alatt a Dodge Viper mindig V10-es motorral volt hajtva. Ez mindig is része volt a vonzerejének.

De a YouTube-os Throtl csatorna stábja a legújabb átalakításukkal másképp gondolják. A három hete indult projektben a srácok egy Hellcat Redeye V8-as "pokolgép" motorját tuszkolták be egy 2021-es Viper motorházteteje alá. A kompresszoros 6,2 literes V8-as természetesen 807 lóerőre és 972 newtonméter nyomatékra képes. Eközben a sebességváltót is frissítették, T56-osról T56 Magnum hatfokozatú kézi váltóra.

A motorcserén kívül a Dodge Viper más fejlesztéseket is kapott, például egy sor Penske tekercsrugót, nagyobb Wilwood fékeket és American Racing keréktárcsákat tapadós gyorsulási gumikkal. Most a projekt hetedik epizódjában az ambiciózus Throtl srácok a kaliforniai Barona Dragstripen először indították be a Hellcat motorral hajtott Viper-t. A cikk alján beágyazott, időzített videón látható az indítás.

A csapat azonban szembesült néhány problémával, amelyekről remélik, hogy hamarosan megoldják őket. Az Engine Swap Depot szerint a Hellcat motorral hajtott Viper részt vesz majd a Dodge Direct Connection Grudge Match versenyen a Roadkill Nights 2022 rendezvényen, amely ma, 2022. augusztus 13-án kerül megrendezésre.

A fent említett esemény minden résztvevője ugyanazt a Hellcrate Redeye motort és a hozzá tartozó ECU-t kapja. A versenyzők kénytelenek Direct Connection alkatrészeket használni, hogy saját gépüket megépítsék, szoros időbeosztás mellett.

A nevezők egy nyilvános versenyen mérkőznek meg egymással, amelynek helyszíne a Michigan állambeli Pontiacban található M1 Concourse lesz. Hogy ez a Viper győztesként emelkedik-e ki ezekből a gyorsulási versenyekből, az nem derült ki. Ígéretesnek tűnik azonban, így nem lepődnénk meg rajta, ha igen.

