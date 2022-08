A lakóautóba való költözést elég nehéz, de még nagyobb kihívást jelent, ha egy fél tucat gyereket is magával kell vinnie az embernek. Az Evelyn család megtalálta a megoldást: egy emeletes buszt alakítottak át kétszintes lakóautóvá, amely két fürdőszobával és tetőterasszal rendelkezik.

A lakóautó bejárata egy átalakítható iroda, amely a vezetőülés mellett helyezkedik el. Mögötte található a konyha, ahol egy nagy hűtőszekrény és fagyasztó választja el a bejáratot a busz többi részétől. A konyhában, amely egy pár pultot tartalmaz, egy mosogató, egy kétégős indukciós tűzhely és egy sütő található. Két pad és egy hosszú asztal alkotja az étkezőtermet, és az egész tér ablakokkal van kirakva, amelyek rengeteg természetes fényt engednek be. Az első fürdőszoba a busz hátsó részében található.

A lakóautó összesen két fürdőszobával rendelkezik, a második az emeleten található, külön zuhanyzóval. Nagyon fontos volt, hogy hozzáférjenek ezekhez a létesítményekhez, mivel nyolc ember - közülük hat gyerek - él a buszon. A zuhanyzó az első és a második emelet között található a lépcsővel egy szinten, így magasra lehetett tenni a zuhanyrózsát.

Az emeleten vannak a hálószobák, a gyerekek hálófülkéivel és a másik fürdőszobával hátul. A buszban van egy mosó-szárító kombináció is, ami elengedhetetlen, ha hat gyerek van körülötted. A busz elején található a család elsődleges nappalija és a gyerekek játszótere, amely a szülők ágyává is átalakítható, a padlón van, és fapanelek alatt rejtőzik. Az elsődleges élettérben található a tetőteraszra vezető létra és a napelemek is.

Az életed felforgatása és az utakra költözés bárki számára hatalmas döntés, de két felnőtt és hat gyerek még bonyolultabbá teszi a dolgot. A család azt mondja, hogy folyamatosan értékelni fogják az életvitelüket, hogy mindenki boldog legyen, mivel új életmódot folytatnak. Az biztos, hogy remekül indulnak a gyönyörű, emeletes lakóautójukkal.

